В Приморском крае учредили министерство туризма

В правительстве Приморья учредили министерство туризма, которое было создано после объединения краевого агентства по туризму и министерства государственного финансового контроля. Главой нового ведомства стала Наталья Набойченко, руководившая прежде министерством финконтроля, а ее заместителем назначен руководитель упраздненного агентства по туризму Арсений Крепский.

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На официальном сайте нового ведомства сообщается, что его целью является повышение конкурентоспособности региона на внутреннем российском рынке и повышение его туристического потенциала в глазах иностранных путешественников.

Общероссийское министерство туризма было упразднено еще в 2022 году, а его полномочия были распределены между регионами и Минэкономразвития. Поэтому возникновение нового ведомства в Приморье является логичным и закономерным шагом.

Ранее стало известно, что предприниматели Татарстана получат субсидии на развитие туристического бизнеса.

В Новосибирской области сообщили о рекордном числе туристов, посетивших регион с начала года.