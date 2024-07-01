Сахалинский пляж признали одним из лучших в России

Первый пляж в Сахалинской области прошел сертификацию "Синий флаг", подтвердив соответствие федеральным стандартам. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, теперь "Охота" войдет в перечень лучших сертифицированных пляжей страны.

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Высокую оценку зоне отдыха в Корсаковском районе дал московский эксперт. Генеральный директор независимого центра сертификации и экспертизы "ХорекаЭкспертГрупп" Ольга Пасько вручила мэру Корсаковского городского округа Александру Ивашову сертификат о присвоении первой категории пляжу "Охота".

Специалист считает, что для присвоения "мишленовской звезды" недостаточно шезлонгов и зонтиков. "Синий пляж" должен иметь развитую инфраструктуру, быть безопасным для посетителей, доступным для людей с ограниченными возможностями и экологически чистым. Важно, чтобы место для массового отдыха и купания было оснащено пунктами оказания медпомощи, спасательными вышками, информационными стендами, урнами, раздевалками, душевыми и туалетными кабинками.

На территории пляжа "Охота", помимо всего этого есть еще и бассейн, спортивная и детская игровые зоны, а также безопасная водная акватория.

"Мы провели фотофиксацию, обозначили GPS-отметку. Вносим сахалинский пляж в федеральный перечень и готовим его к официальному открытию", - констатировала эксперт Ольга Пасюк.