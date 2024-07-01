В Крым приехали свыше 60% туристов с начала года

Около 2 млн туристов посетили Крым с начала 2024 года, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 60% из них приехали в регион по Крымскому мосту, сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

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"За первое полугодие 2024 года Крым посетили 2 миллиона туристов. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Из них 60,8% прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 31,7% - посредством ж/д сообщения и 7,5% - по сухопутному маршруту через исторические регионы России. В июне число туристов выросло в сравнении с прошлым годом на 25%, в республике отдохнули более 746 тысяч человек", - написал он.



Глава региона отметил, что средняя загрузка отелей и санаториев в июне превысила 54%, а крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены до 100%. По данным мониторинга Министерства курортов и туризма Республики Крым, по состоянию на 27 июня средний уровень бронирования составляет 51% на июль и 47% - на август.