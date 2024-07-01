Российский курорт обошел обе столицы по дороговизне бронирований в июне

Согласно данным сервиса OneTwoTrip, в Сочи двое путешественников провели девять дней в пятизвездочном отеле с двухразовым питанием за 767,7 тысячи рублей, узнали «Известия».

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На втором месте оказался Горный Алтай, где двое гостей провели неделю в пятизвездочном отеле с трехразовым питанием за 575,6 тысячи рублей. Третье место занял Санкт-Петербург: там двух туристов обошелся недельный отдых в пятизвездочном отеле с завтраками в 542,4 тысячи рублей.

Москва заняла четвертое место — компания из четырех человек забронировала проживание в четырехзвездочном отеле с завтраками за 518 тысяч рублей.

Ранее эксперт назвала вещи, за которые отель может «содрать» денег даже при условии all inclusive, а также Новосибирская область обогнала остальные регионы Сибири по числу туристов.