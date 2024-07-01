Шесть летних фестивалей России, которые стоит посетить

«Известия»: летом в России пройдут 6 громких фестивалей под открытым небом. Если летом хочется ярких впечатлений и движухи, но при этом нет желания заморачиваться с поездками за границу, то можно обратить внимание на летние фестивали, которые проходят на территории России. На них получится отдохнуть на свежем воздухе и насладиться музыкой, фильмами и различными шоу.

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«Эльфийская дача»

Где: Московская область, арт-резиденция «Гуслица».

Когда: с 12 по 14 июля.

Что: фестиваль, гостей которого ждёт музыкальная, театральная и поэтическая программы, сказки у костра, чемпионат по плетению венков, модный показ фэнтези-нарядов, аромалаборатория и другое.

Фестиваль «Бессонница»

Где: Калужская область, Юхновский район, недалеко от деревни Рыляки.

Когда: с 18 по 22 июля.

Что: фестиваль анимационного кино, на трёх экранах которого покажут 200 лучших работ аниматоров со всего мира. Гости смогут полюбоваться на несколько десятков арт-объектов и инсталляций, принять участие в музыкальных концертах, джемах, импровизациях и карнавале.

Фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»

Где: Алтайский край, Барнаул.

Когда: с 23 по 27 июля.

Что: кинофестиваль, посвящённый 95-летию писателя, режиссёра и актёра Василия Шукшина. В программу войдут чтения, сам кинофестиваль, гулянье на горе Пикет и выставка-ярмарка мастеров.

Фестиваль «Архстояние»

Где: Калужская область, арт-парк «Никола-Ленивец».

Когда: с 26 по 28 июля.

Что: фестиваль ландшафтных объектов, который будет построен как приключенческий квест. На территории деревни будут работать кэмпы, где можно будет пообщаться с единомышленниками. Помимо этого, будут музыкальная, театральная и образовательная программы.

Фестиваль «Ветер Сибири»

Где: Новосибирск, аэродром «Мочище».

Когда: с 2 по 4 августа.

Что: музыкальный фестиваль, в программе которого заявлены 30 коллективов из России и Казахстана — от молодых исполнителей до легендарных.

Фестиваль «Форт Новорок»

Где: Краснодарский край, в парке «Мечта» близ хутора Молькино.

Когда: с 4 по 7 августа.

Что: фестиваль рок-музыки, на котором выступят Кипелов, «Ария», Radio Tapok, «Слот», Jane Air, Йорш, «План Ломоносова».

В подборке не было легендарного рок-фестиваля «Нашествие», который должен был проходить с 26 по 28 июля. Его снова отменили, перенеся на 2025 год. Что сказали организаторы — можно почитать здесь.