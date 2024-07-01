Стартует новый сезон туристической премии «Путеводная звезда»

Начинается юбилейный сезон премии правительства Москвы «Путеводная звезда». Ее дают гостиницам, туроператорам, блогерам в сфере туризма, экскурсоводам и другим представителям отрасли. Цель конкурса — не только поощрить новые проекты в области гостиничного и туристического бизнеса, но и стимулировать представителей отрасли постоянно улучшать качество столичного сервиса и имидж города.

Премию вручают в нескольких категориях: «Специальные номинации за вклад в развитие туризма», «Медиа», «Гастрономия», «Впечатления и гостеприимство» и «Гостиницы». В 2024 году добавили еще одну категорию — «Прорыв и перезагрузка года».

В каждой категории есть несколько номинаций. Победителей определит не только экспертное жюри, но и жители и гости столицы. Они смогут проголосовать за понравившийся объект, например отель или ресторан, передает официальный сайт мэра Москвы.

Сэкономить семейный бюджет во время планирования отпуска возможно, если заблаговременно распланировать поездку. Важно начинать планировать отпуск за несколько месяцев — как зимний, так и летний. В целях экономии они также посоветовали отдать предпочтение не «горячим» летним месяцам, а тем, которые пользуются меньшим спросом, например сентябрю.