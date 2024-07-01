На Алтае растет турпоток: что привлекает инвесторов

За прошлый год российские власти и частные инвесторы вложили в развитие туризма в Алтайском крае свыше 4 миллиардов рублей. Такие цифры озвучил губернатор края Виктор Томенко на заседании в Белокурихе.

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«На протяжении последних лет мы наблюдаем стабильный рост спроса на отдых в крае», – отметил губернатор края.



По словам Виктора Томенко, туристический поток в Алтайском крае продолжает расти и по итогам прошлого года достиг 2,3 миллиона человек. При этом власти не намерены останавливаться на этой цифре.

«Создаются максимально комфортные условия для инвесторов, готовых вкладываться в туристическую отрасль. Важно, что 90 % участников этой сферы деятельности – представители малого и среднего предпринимательства», – уточнил губернатор.



Участники заседания изучили развитие левобережья реки Катунь, где находится особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» и игорная зона «Сибирская монета».

«По сути, мы строим современный новый курорт на 2–3 тысячи мест», – уточнил губернатор.



Виктор Томенко добавил, что сегодня в крае используются механизмы развития отрасли. По его словам, это не только государственно-частное партнерство, но и инвестиционные проекты.

Напомним, что россияне все чаще выбирают для отдыха такое направление, как Алтай.