Почему инвесторы пытаются избавиться от глэмпингов на «Авито»

Выступая на форуме «Путешествуй», министр экономического развития Максим Решетников привлек внимание фразой о «периоде романтизма», когда «все решили попробовать с модульными отелями», а теперь отказываются или не справляются с планами. Пожалуй, впервые на таком высоком уровне государство признало: с идей строить больше модульных отелей что-то не так – и озаботилось выживаемостью уже запущенных проектов. Параллельно на «Авито» заметили массовую распродажу глэмпингов. Редакция выяснила, почему этот бизнес оказался вовсе не таким перспективным и на что стоит направить господдержку.

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«Был период романтизма»

«Сейчас крайне важно завершить все начатые объекты и параллельно искать новые проекты, детально прорабатывая их с инвесторами. Но инвесторы тоже должны понимать – был период какого-то романтизма, когда все решили попробовать с модульными отелями, потом мы видели, что часть отказалась, кто-то не справился и так далее. Поэтому исходите из того, что правильнее, если это будут какие-то сети, франшизы, пусть даже региональные. Потихоньку формируйте класс профессиональных инвесторов и управленцев», – сказал министр на совещании с губернаторами.



По его словам, на 2024 год регионам выделили около 9 млрд на строительство модульных отелей, 70% из этой суммы предприниматели уже получили.

«Должно быть введено 13,5 тыс. номеров в 57 субъектах РФ. По маю цифры достаточно скромные. Понятно, что май не самое пиковое время для ввода номеров. Но прошу обратить внимание на это, поскольку конкурс на новые модульные объекты не за горами», – обратил внимание Решетников.



Беспокойство министра можно понять. Именно он в 2023 году предложил Владимиру Путину перенаправить часть ресурсов туристического нацпроекта на строительство модульных отелей. Ранее, в декабре 2022 года, Решетников говорил о необходимости увеличить номерной фонд в России до 1 млн единиц. Поддержка быстровозводимых модульных проектов, как считают в министерстве, позволит сделать отдых в России более качественным и поспособствует достижению одной из целей нацпроекта – увеличению количества туристических граждан до 140 млн в год.

«Управлять не так просто»

Однако на практике некоторые инвесторы действительно стали терять интерес к глэмпингам. В Ассоциации загородных отелей заметили эту тенденцию, проведя трехмесячный мониторинг рынка продажи готового бизнеса. По словам представителей объединения, хозяева мелких глэмпингов сейчас активно пытаются продавать свои объекты или отдавать их управляющим компаниям, «так как управлять ими не так просто, как оказалось. А на развитие уже нет ни денег, ни желания».

На сайте «Авито» опубликовано около 400 объявлений, авторы которых предлагают приобрести «действующий бизнес» в сфере глэмпингов по цене от 4–6 млн руб. Обычно речь идет о продаже домика на участке под посуточную сдачу, но есть и туристические базы.

Также есть варианты, когда собственники ищут соинвестора.

«Упёрлись в то, что не хватило средств полноценно закончить проект, соответственно, может быть, тут есть люди, заинтересованные в партнерстве?» – пишет в профильном чате предприниматель из Тульской области.



«Это не бизнес, а самозанятость»

Чтобы понять подводные камни этого бизнеса, мы обратились за комментарием к Сергею Петрову, сооснователю глэмпинга «Под небом» в Подмосковье. Он с ходу развеял иллюзии тех, кто рассчитывает построить несколько домиков и зарабатывать:

«Запускаться с тремя, пятью или десятью номерами – это не бизнес, а самозанятость. Либо надо работать в нише с очень высоким чеком».



По словам Сергея, в его глэмпинге 18 номеров и уик-энд на двоих стоит 100 тыс. руб. – в эту сумму входит не только проживание, но и питание и развлечения. При таком подходе и с учетом только летней эксплуатации он рассчитывает окупить вложения через 5 лет. Это хороший показатель для гостиниц.

«Однако с учетом существующей ставки рефинансирования порой начинаешь задумываться, не проще ли положить деньги на депозит и зарабатывать 15–16% в год».



«Отель не повод для визита»

По словам нашего собеседника, просто поставить домики в лесу или чистом поле и зарабатывать не получится: «отель – это не повод для визита». Чтобы туристы регулярно приезжали, должна быть точка притяжения. Причем желательно круглый год.

Для успешного развития глэмпинг-проектов предприниматели и курирующие сферу туризма чиновники должны в первую очередь определиться с этими точками, в качестве которых обычно выступают природные объекты в привлекательных для туризма регионах. В этом смысле размазывать господдержку тонким слоем на всю территорию страны – плохая идея. Нужно расставить приоритеты.

«Модульные отели могут дать быстрый старт развития территории, где не хватает качественного сервиса. Для этого меры поддержки стоит сконцентрировать на перспективных регионах, куда уже стремятся люди и где ощущается дефицит. Например, на Байкале очень плохо с турбазами и отелями. Однако туристы готовы туда приезжать тратить хорошие деньги», – поделился мнением предприниматель.



Есть еще вариант – создать новые точки притяжения. Например, в Липецкой области популярен парк «Кудыкина гора». Туристов туда привлекает арт-объект – огромный огнедышащий Змей Горыныч.

По этой причине идея поддержки строительства круглогодичных парков развлечений, аквапарков, которую в прошлом году пролоббировал на совещании с Владимиром Путиным Максим Решетников, – правильная. Эти центры будут работать круглый год и смогут привлекать туристов.

«Я не верю во франшизы»

А вот удастся ли повысить выживаемость гостиничных модульных проектов, поддерживая деньгами проекты под франшизами, как это предлагает делать Минэкономразвития, – вопрос дискуссионный.

«По статистике, 90% франшиз выкупается по цене до 3 млн руб. А для того, чтобы запустить глэмпинг на 20 номеров (меньше не выгодно, а больше – страшно), нужно 100–200 млн. Поэтому я не верю во франшизы на этом рынке от слова “совсем”», – сказал Сергей Петров.



С другой стороны, начинающим предпринимателям действительно не хватает компетенций, ведь легкость вхождения в бизнес глэмпингов обманчива. Мало построить объект, нужно еще решить вопросы с разрешенным видом использования земли, подключением коммуникаций, наймом и мотивацией персонала. Теоретически использование франшиз и обучение от авторов уже состоявшихся успешных проектов могло бы помочь новичкам на старте. Однако проблема в том, что франшизами порой занимаются люди, компетенции которых вызывают сомнения.

Напомним, что еще 2 года назад руководитель Центра стратегического анализа и разработок Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян обращал внимание: франшизы для глэмпингов рекламируют производители оборудования – палаток и шатров. При этом инвесторам обещают доходность до 40% и окупаемость вложений за год, чего нет даже в суперрентабельных отраслях вроде металлургии, рыболовства и фармацевтики.

«Необходимо соблюдать некоторые рамки финансовой гигиены по отношению к дилетантам и микроинвесторам с неокрепшим интеллектом. Грабить их – все равно что продавать старушкам чудо-чайники по 50 тыс.», – писал эксперт в своей статье.



Нужно прекратить врать про быстрый заработок в глэмпингах. Имея завышенные ожидания, некоторые берут кредиты, гранты. Однако строить гостиницу, пускай и небольшую, рассчитывая только на заемные средства или господдержку, нельзя. Возникают дополнительные расходы, могут подвести недобросовестные строители. У инвестора, особенно взявшего грант, должен быть запас собственных средств, чтобы завершить свой проект. В противном случае есть риск остаться с кредитом и недостроем под снос, а государство может потребовать свои деньги назад.