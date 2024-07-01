Туристы смогут проверить по QR-коду инструкторов-проводников на сложных маршрутах

У туристов появится возможность проверить уровень подготовки инструкторов-проводников, которые работают на сложных и опасных туристических маршрутах. Такие сотрудники получат специальный знак с QR-кодом, а информация о них будет внесена в единый реестр.

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Новые правила дадут возможность проверить квалификацию инструктора, чтобы отличить его от нелегального работника отрасли, сообщила заместитель директора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России Наталья Савельева.

"Предпринятые нами меры необходимы для повышения безопасности туристов. Известно немало случаев, когда люди оказывались в опасных ситуациях из-за недостаточной подготовки сопровождающих их инструкторов-проводников", - пояснила она.



Новые правила дадут возможность проверить квалификацию инструктора, чтобы отличить его от нелегального работника

Речь идет об альпинистском, горном, пешем, водном, лыжном, спелеологическом и подводном туризме. С 1 июля заработает единый федеральный реестр инструкторов-проводников. Они могут попасть в него только после успешного прохождения аттестации в одной из уполномоченных спортивных федераций: альпинизма, подводного спорта и спортивного туризма. Прохождение аттестации становится обязанностью проводников, которые работают на опасных маршрутах. Подтверждать свои знания и навыки инструкторы-проводники должны будут каждые 5 лет и только в соответствующих маршруту спортивных федерациях.

Успешно прошедшие квалификационный экзамен инструкторы-проводники получат нагрудный знак с QR-кодом. С его помощью турист сможет заранее проверить, есть ли у инструктора-проводника необходимые знания и опыт для работы на сложном маршруте. После наведения камеры мобильного телефона на QR-код происходит переход в единый федеральный реестр. Если фамилия инструктора-проводника в нем есть, значит, инструктор имеет соответствующий уровень подготовки и успешно прошел аттестацию. С 1 июля этого года реестр будет доступен и на сайте Минэкономразвития России.

"Туроператоры, турагенты, те, кто составляет экскурсии, должны знать, с кем они работают, можно ли привлекать этого человека к сотрудничеству и на какие маршруты", - отмечает председатель экспертного совета Российского союза туриндустрии Николай Литаренко.



Турист тоже хочет понимать, обладает ли инструктор-проводник необходимыми знаниями. Может ли он повести людей, к примеру, на Эльбрус, или же аттестован только для пешеходных, а не горных маршрутов. Новые правила позволят устранить с рынка туристических услуг тех, кто занимается проведением экскурсий незаконно. Их будет проще выявить, туристы смогут не пользоваться их услугами, если видят, что нагрудных знаков сотрудники не имеют. Но необходимо пойти дальше и установить ответственность для нарушителей.

"Рассчитываем, что поправки в КоАП, предусматривающие административное наказание для нелегалов, будут приняты в ближайшее время", - говорит Николай Литаренко.



Но такие строгие правила установлены лишь для тех, кто работает на опасных маршрутах.