Эксперты выяснили, как россияне планируют провести отпуск в 2024 году

Почти каждый пятый россиянин (18%) собирается в путешествие за рубеж на время своего отпуска в 2024 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования банка «Русский стандарт».

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Остальные 82% опрошенных рассказали, что в этом году планируют провести отпуск внутри страны.

Половина россиян хотят поехать в отпуск на море (44%). Еще 37% отдают предпочтение отдыху на природе. В то же время 15% опрошенных признались, что планируют отправиться в экскурсионный тур. Экстремальные путешествия привлекают лишь 4% респондентов.

Большинство опрошенных, выбирая времена года для своего отдыха, назвали лето (69%) самым лучшим. Следом идет осень (18%). Зимой отдохнуть планируют 4% респондентов, остальные 3% уже брали отпуск весной.

В последнее время в России вырос спрос на летний отдых в санаториях. Число бронирований за последний год увеличилось на 15%.