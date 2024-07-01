Топ-5 самых интересных туристических маршрутов на Ямале

Традиционно период с июня по сентябрь — самое популярное время отпусков среди жителей РФ. Путешествие на Ямал, с его северной природой и красотой, может запомнится гостям северного региона на долгие годы. О самых интересных туристических программах в регионе рассказали корреспонденту «Ямал 1» Елизавете Поварницыной в АНО «Центр туризма на Полярном Урале».

Арктическое сафари

Экскурсии в дикую природу Арктики с целью наблюдения за животными в их естественной среде обитания. Путешествие проходит на специальных вездеходах.

Продолжительность: 1 день.

Маршрут: Салехард/Харбей, Природный парк «Ингилор».

Стоимость: от 17 тысяч рублей. В цену включено питание, трансфер, экскурсовод.

Ключевые места: заповедник «Ингилор», Кордон Морозова, этностойбище.

Ледник Романтиков

Один из самых доступных и популярных маршрутов для выходного дня к «ледовому сердцу» Ямала, который не требует специальной подготовки от участников тура.

Продолжительность: 1 день.

Маршрут: Салехард /Харбей, Ледник Романтиков.

Стоимость: от 4 тысяч рублей. В цену включен транспорт, питание по программе, услуги инструктора-проводника.

Ключевое место: ледник Романтиков.

Нефритовая долина

Нефритовая долина получила свое название благодаря зеленым полудрагоценным камням – нефритам и жадеитам. Долина нефритов находится в месте разлома земной коры и считается местом силы, где можно прочувствовать первозданные энергии природы и набраться сил.

Продолжительность: 1 день.

Маршрут: Салехард, Харбей, Харп, Нефритовая долина.

Стоимость: от 9 500 рублей. В цену включено трансфер, услуги гида, питание.

Ключевые места: долина ручья Нырдвомен-Шор, трехступенчатый Нефритовый водопад, гора Динозавр, природный парк «Полярно-Уральский».

Сплав по реке Собь

Тур для знакомства с северной природой и историей Ямала, с колоритными и панорамными видами с горной реки, а также с блюдами из местных сезонных продуктов.

Продолжительность: 2 дня/1 ночь.

Маршрут: Салехард, р. Собь, Нефритовый водопад.

Водный маршрут – 17 км, пороги I - II категории сложности.

Стоимость: от 15 тысяч рублей. В цену включено трансфер, услуги гида, разнообразное питание, походное СПАСИБО, аренда снаряжения.

Ключевые места: река Собь, Нефритовый водопад.

Риф Девонского моря

Район горного массива Янгана-Пэ — священное для местного населения место, овеянное легендами и сказаниями. 400 миллионов лет назад здесь было теплое море, а когда вода ушла, оголился уникальный для Арктики рельеф. Это самый северный в мире риф теплого девонского моря.

Продолжительность: 2 дня/1ночь.

Маршрут: Массив Янгана-Пэ, пещера, карстовое озеро.

Стоимость: от 12 тысяч рублей. В цену включен транспорт, гид-проводник, питание, проживание.

Ключевые места: Массив Янгана-Пэ, пещера, карстовое озеро.

Прежде глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поделился опытом Ямала в объединении туризма и молодежной политики.

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