Топ-5 самых интересных туристических маршрутов на Ямале

На Ямале назвали топ-5 самых интересных туристических маршрутов по региону
Традиционно период с июня по сентябрь — самое популярное время отпусков среди жителей РФ. Путешествие на Ямал, с его северной природой и красотой, может запомнится гостям северного региона на долгие годы. О самых интересных туристических программах в регионе рассказали корреспонденту «Ямал 1» Елизавете Поварницыной в АНО «Центр туризма на Полярном Урале».
Арктическое сафари
Экскурсии в дикую природу Арктики с целью наблюдения за животными в их естественной среде обитания. Путешествие проходит на специальных вездеходах.
Продолжительность: 1 день.
Маршрут: Салехард/Харбей, Природный парк «Ингилор».
Стоимость: от 17 тысяч рублей. В цену включено питание, трансфер, экскурсовод.
Ключевые места: заповедник «Ингилор», Кордон Морозова, этностойбище.
Ледник Романтиков
Один из самых доступных и популярных маршрутов для выходного дня к «ледовому сердцу» Ямала, который не требует специальной подготовки от участников тура.
Продолжительность: 1 день.
Маршрут: Салехард /Харбей, Ледник Романтиков.
Стоимость: от 4 тысяч рублей. В цену включен транспорт, питание по программе, услуги инструктора-проводника.
Ключевое место: ледник Романтиков.
Нефритовая долина
Нефритовая долина получила свое название благодаря зеленым полудрагоценным камням – нефритам и жадеитам. Долина нефритов находится в месте разлома земной коры и считается местом силы, где можно прочувствовать первозданные энергии природы и набраться сил.
Продолжительность: 1 день.
Маршрут: Салехард, Харбей, Харп, Нефритовая долина.
Стоимость: от 9 500 рублей. В цену включено трансфер, услуги гида, питание.
Ключевые места: долина ручья Нырдвомен-Шор, трехступенчатый Нефритовый водопад, гора Динозавр, природный парк «Полярно-Уральский».
Сплав по реке Собь
Тур для знакомства с северной природой и историей Ямала, с колоритными и панорамными видами с горной реки, а также с блюдами из местных сезонных продуктов.
Продолжительность: 2 дня/1 ночь.
Маршрут: Салехард, р. Собь, Нефритовый водопад.
Водный маршрут – 17 км, пороги I - II категории сложности.
Стоимость: от 15 тысяч рублей. В цену включено трансфер, услуги гида, разнообразное питание, походное СПАСИБО, аренда снаряжения.
Ключевые места: река Собь, Нефритовый водопад.
Риф Девонского моря
Район горного массива Янгана-Пэ — священное для местного населения место, овеянное легендами и сказаниями. 400 миллионов лет назад здесь было теплое море, а когда вода ушла, оголился уникальный для Арктики рельеф. Это самый северный в мире риф теплого девонского моря.
Продолжительность: 2 дня/1ночь.
Маршрут: Массив Янгана-Пэ, пещера, карстовое озеро.
Стоимость: от 12 тысяч рублей. В цену включен транспорт, гид-проводник, питание, проживание.
Ключевые места: Массив Янгана-Пэ, пещера, карстовое озеро.
Прежде глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поделился опытом Ямала в объединении туризма и молодежной политики.
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