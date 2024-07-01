Список объектов размещения туристов хотят расширить

Депутаты Госдумы разработали инициативу, которая подразумевает расширение перечня средств размещения туристов, подлежащих обязательной классификации. Об этом 30 июня рассказал в соцсети глава Комитета палаты по туризму Сангаджи Тарбаев.

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Тарбаев напомнил, что сегодня в России обязательной классификации подлежат только гостиницы, а все остальные объекты могут пройти ее в добровольном порядке или не проходить вовсе. Однако само понятие «средство размещения» с развитием туристической отрасли меняется, следовательно, появляются новые вопросы, требующие правового урегулирования.

По словам депутата, Федеральная службы по аккредитации предложила объектам размещения туристов провести самооценку с помощью специального приложения, а затем служба классификаторов должна будет обязательно подтвердить соответствие объекта той или иной категории «звездности».

Тарбаев сообщил, что соответствующий законопроект уже готов, «идет его обсуждение с исполнительной властью».

«Рассчитываем на его скорейшее внесение в Государственную Думу», — добавил он.



Как писала «Парламентская газета», ранее в Госдуме попросили Минэкономразвития ускорить создание реестра некапитальных объектов размещения туристов. Речь идет о кемпингах и глэмпингах, которые зачастую попадают в «серую» зону, потому что туристов при заселении не регистрируют. У таких мест для отдыха нет юридического адреса, а в итоге получается, что отследить, кто туда заселился, невозможно, и в случае каких-либо ЧП постояльцев сложно найти. Проблема решится, если выдавать участкам, где расположены такие объекты, кадастровые номера, но для этого нужен реестр, доступ к которому будет иметь МВД.