Путешествующий полтора года по миру турист раскрыл размер своих трат

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой, полтора года путешествующий по миру, раскрыл размер трат в поездках. Своей историей он поделился в личном блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

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Автор публикации, зарабатывающий на своих блогах, признался, что иногда его доход очень хороший, а иногда «поразительно низкий», и ему буквально приходится выживать.

Кутовой рассказал, что на проживание в отелях у него уходит 800-1200 рублей за ночь.

«Как правило, это простой, но вполне комфортный номер с собственной ванной комнатой, кондиционером и в некоторых случаях с включенным завтраком. Получается, в месяц на жилье уходит около 30 тысяч рублей», — посчитал путешественник.



Блогер добавил, что на транспорт он тратит очень мало, так как часто передвигается автостопом.

«На автобусах — около 5000 рублей в месяц максимум», — отметил россиянин.



Большая часть заработка в поездках (30-40 тысяч рублей) уходит на еду, пишет автор. Кроме того, раз в полгода он обновляет гардероб, что обходится ему примерно в 20 тысяч рублей.

«В итоге получается, что я трачу около 70-80 тысяч в месяц. Иногда получается меньше, иногда чуть больше. Но в среднем этой суммы хватает на то, чтобы жить в постоянных путешествиях», — заключил Кутовой.



Ранее этот же тревел-блогер назвал худший город из всех, которые он видел. По словам россиянина, он никогда бы не смог жить в столице Индии Нью-Дели.