700 раз туда и обратно: самые популярные направления московских теплоходов

С начала летней речной навигации Северный и Южный речные вокзалы уже успели 700 раз принять и отправить теплоходы. По воде из Москвы можно добраться почти в 50 городов России. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Самыми популярными направлениями, куда туристам нравится отправляться на теплоходе, стали Углич, Казань, Ярославль, Мышкин и Санкт-Петербург. Всего за два месяца в путешествиях побывали порядка 120 тысяч человек.

В источнике также отмечается, что два московских речных вокзала стали точками притяжения не только любителей круизов, но и желающих хорошо отдохнуть в черте города. После проведенных реконструкций там проводятся массовые мероприятия, концерты и мастер-классы, кинопоказы, спортивные тренировки для участников любого возраста. А на Северном речном вокзале можно зарегистрировать брак.