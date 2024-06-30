Семь лучших мест в Москве для летних прогулок

Рассказываем, как преобразились общественные пространства столицы и что в них можно увидеть.

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«В середине 2010-х на карте Москвы одно за другим появлялись креативные кластеры, благоустроенные парки, пешеходные набережные и улицы — всё то, что урбанистика объединяет термином «общественные пространства». Тренд не сбавляет оборотов и сегодня: каждый год в столице открывается сразу несколько новых мест, где приятно провести время в перерывах между работой и бытом. О «проверенных» московских старожилах и перспективных новичках расскажу ниже». Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story



С 2013 года огромная территория в 325 га на северо-востоке Москвы переживает второе рождение. Советские павильоны с отсылками к национальной культуре получают новое наполнение, зелёные зоны с прудами и фонтанами – живописный облик, а сама выставка – понятное и комфортное зонирование.

На ВДНХ легко провести целый день, знакомясь с традициями народов СССР, пробуя локальную и современную кухню, танцуя на открытых площадках и в возрождённом «Зелёном театре». Здесь можно – в лучших советских традициях – покататься на лодке у фонтана «Золотой колос» и выпить вкуснейшего лимонада. А можно прокатиться на ультрасовременном колесе обозрения «Солнце Москвы», откуда столица видна как на ладони.

Набережные Балчуга

Балчуг – место для Москвы знаковое: именно здесь на заре становления столичных общественных пространств появились сначала «Красный октябрь», а затем и ГЭС-2. А если перейти через опоясывающие остров реки, можно дойти до «Зарядья», «Музеона» и Парка Горького – словом, Балчуг был и остаётся в эпицентре столичного благоустройства.

За последние годы к существующим арт-, спортивным и парковым зонам добавились и обновлённые набережные – Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская. А на Болотной преобразился Репинский сквер, разбитый к 800-летию Москвы в 1947 году. Сегодня в нём можно отдохнуть на скамейках и под фонарями, выполненными в стиле 40-х годов, чтобы после продолжить прогулку до самого Храма Христа Спасителя или в другую сторону – к высотке на Котельнической.

Северный речной вокзал

С самого начала «младший брат Дворца Советов», Северный речной вокзал, задумывался не только как инфраструктурный проект, но и как место повседневного отдыха горожан. Эта идея получила развитие в 2020-х – и вместе с восстановленным зданием вокзала и обновлёнными причалами Москва обзавелась зелёным пространством у воды с амфитеатром, бассейнами, ресторанами и кафе. Концептуально парк Северного речного вокзала наследует, очевидно, «речной» теме – и потому с особым удовольствием москвичи запускают «кораблики» по макету каналы им. Москвы – миниатюрной копии «старшего брата».

Парк «Яуза»

Протянувшийся вдоль русла Яузы от Мытищ до ВДНХ парк давно перерос статус районного. Вместо него «Яуза» носит гордое звание самого протяжённого парка Европы. Почти 20 км пешеходных и велосипедных дорожек, спортивных площадок, открытых сцен и деревянных набережных встречаются здесь с парком птиц, усадьбой «Свиблово», каскадными прудами, мостами и цветниками. Летом в «Яузе» почти ежедневно проходят концерты и киносеансы под открытым небом, работают изостудии и выставки, собирают гостей спортивные тренировки и творческие секции. Да и просто пройтись или проехать на велосипеде у воды в июльскую жару – хорошая идея для изнурённых москвичей.

Хохловка и окрестности

В отличие от других локаций в этой подборке, арт-квартал на Ивановской горке образовался стихийно и «снизу» – по инициативе творческих горожан. Его границы обозначить трудно: в самых общих чертах сюда входят несколько дворов в Хохловском переулке, Морозовский сад и россыпь ресторанов и галерей в Малом Трёхсвятительском переулке.

Но сердце квартала бьётся в боярских палатах XVII века рядом с Храмом Святой Живоначальной Троицы в Хохлах. Во дворах Хохловки собраны бары, работы уличных художников, мастерские и шоурумы дизайнеров – всё то, без чего не обойтись любому творческому пространству. Ну а любителям истории придутся по вкусу экстерьеры: местные дома – одни из самых старых представителей каменной Москвы.

Переделкино

В 30-х годах прошлого века в Переделкине вырастает «посёлок писателей» – живут и творят здесь Пастернак, Чуковский, Бабель, Паустовский, Окуджава и Евтушенко. Спустя почти 100 лет в посёлке работают Дом творчества и литературная гостиница, проводятся встречи с авторами и публичные чтения, мастерские и выставки. Да и сама территория располагает к творчеству: типично подмосковные дачи, мебель в стиле «советского мидсенчури», лиственный лес и пруды – Переделкино пропитано вдохновением, которое обитает здесь в каждой детали.

Площадки «Московских сезонов» с бассейнами

Будучи «портом пяти морей», собственными пригодными для купания водоёмами Москва не располагает. И это, по данным исследования Pro-Vision Communications, одна из главных причин, по которой москвичи не любят лето. Проблему частично решают городские бассейны, которые открылись в парках и на площадках «Московских сезонов». Настоящего моря они, конечно, не заменят, но переждать жару, расслабиться и отдохнуть помогут. Помимо бассейнов и «пляжной» инфраструктуры вроде шезлонгов и зонтиков, в этих пространствах есть где потренироваться и выпить кофе, а также чем увлечь детей. Словом, хотя бы на несколько часов поверить в то, что Москва – почти настоящий город-курорт.