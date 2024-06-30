Сопки, декабристы и позы: что попробовать и куда сходить в Забайкалье?

Лето - это пора отпусков, а значит, и приключений с новыми открытиями. Но куда можно отправиться амурчанам, если на отдых у моря не накопили? Например, в город или регион по соседству - Читу, Забайкальский край. Многие знают этот населённый пункт лишь по информации из Сети и считают, что это «обитель криминала или мусора». И всё же это не так. У Читы и Забайкальского края богатая история, туристу точно будет что посмотреть и куда сходить. Наш журналист, Арина Денисова, коренная жительница Читы, рассказала о самых интересных местах Забайкалья.

На чём добраться?

Поскольку Забайкалье находится по соседству с Амурской областью, то добраться до него будет несложно. Самый быстрый способ оказаться в Чите - путешествие на самолёте. Полёт между областной столицей Приамурья и Читой длится всего около 2 часов. А стоимость билетов начинается примерно от 7-8 тысяч рублей.

Более длительная, но со своим очарованием, поездка на поезде. Плюсы такого путешествия - красивые виды из окна, комфортные условия и поездная романтика. От Благовещенска до Читы вы доберётесь примерно за полтора дня без пересадок. Билеты в среднем обойдутся в сумму от 5 тысяч рублей.

До столицы Забайкалья также можно доехать и на машине, по трассе Чита-Хабаровск. В среднем поездка занимает около суток, всё зависит от скорости и остановок по дороге. Из плюсов опять-таки природа. Также на пути встречаются придорожные кафешки и гостиницы, где можно отдохнуть. Тут, как говорится, поисковик в помощь.

Край с историей

Забайкалье и Чита, в частности, - это земля с богатой историей. Тут вам и кочевые народы, и первопроходцы, и декабристы…

Но главной гордостью местных является природа. Чтобы насладиться забайкальскими красотами, лучше всего ехать весной, когда цветёт багульник и сопки окрашиваются в фиолетовый цвет. Красиво и осенью: леса становятся золотыми… И всё это отражается в широкой Ингоде.

А чтобы лучше познакомиться с Забайкальем, узнать историю Читы и полюбоваться пейзажами, местные жители советуют обязательно посетить следующие места.

Топ мест, обязательных к просмотру в Забайкалье

Титовская сопка

Титовская сопка является одной из главных достопримечательностей Читы. Пожалуй, любой читинец «на автомате» посоветует туристу посетить именно это место. И действительно, там есть на что посмотреть. В первую очередь с Титовки, так называют её местные, открывается вид на город, железную дорогу и реку Ингоду. Рядом со смотровой площадкой стоит Часовня Александра Невского.

На скалах Титовки сохранились рисунки древних людей, сохранились окаменелости и другие памятники каменного века. По историческим местам проводят специальные экскурсии, где подробно рассказывают о жизни кочевников.

Ещё один интересный факт: в окрестностях сопки (Сухотино) снимался знаменитый фильм «Даурия» (6+).

Сопка находится в черте города, и на машине от центра до неё можно добраться за 15 минут. Но можно прокатиться и на маршрутке № 30, проезд стоит 40 рублей.

Музей «Церковь декабристов»

Ещё одно популярное историческое место в Чите - музей «Церковь декабристов». Музей находится в самом старом деревянном здании города. Когда-то это была Михайло-Архангельская церковь, которую построили ещё в 1776 году без единого гвоздя. Здесь венчались декабристы, а на территории церкви похоронены жена Дмитрия Завалишина и дочь Волконских.

В музее рассказывают о жизни и судьбе каторжников, которые были сосланы в Читу после восстания 1825 года. В фондах бережно хранят документы, книги, предметы быта того времени и личные вещи декабристов.

Пеший маршрут «Багуловая линия»

В Чите сохранилось немало памятников архитектуры. Многие из них построены ещё в начале прошлого века. И чтобы поближе с ними познакомиться, в городе был создан туристический маршрут «Багуловая линия». Маршрут рассказывает о знаменитых местах: дворце Шумовых, старинном здании почты и телеграфа, Второвском пассаже, доме Бергута и пр.

Следуя фиолетовой линии, оставленной на асфальте, турист может прогуляться по центру и лучше узнать город. Рядом с историческими зданиями находятся стенды, где расположена подробная справка. А также по QR-коду можно подключиться к аудиоэкскурсии.

Маршрут «Багуловой линии» начинается от здания почты на ул. Бутина, 37.

Национальный парк «Алханай»

Особое место в Забайкалье национальный парк «Алханай». Среди лесов и скал расположены буддистские святыни, большинство которых создавалось самой природой. Это и Ворота Алханая - скала в виде арки, различные пещеры и целебные источники. Приехать сюда точно стоит: природа и само место, его история создают непередаваемую атмосферу.

Алханай находится в 250 километрах от Читы, и лучше всего добираться туда на машине.

Вход на территорию стоит 200 рублей с человека.

Также в парке есть турбазы, где можно поселиться на время отдыха. Стоимость койко-места - 1000 рублей в сутки. А можно приехать и «дикарями». На территории парка располагается палаточный городок, установка палаток стоит 50 рублей. Для более комфортного пребывания в городке есть кафе, туалеты и питьевая вода.

Озеро Арей

Одно из самых популярных мест отдыха у местных и туристов - озеро Арей. Само по себе озеро небольшое, многие приезжие обходят его за 3-4 часа и обязательно по часовой стрелке - такая традиция. По пути можно насладиться сосновым бором и встретить его обитателей. Сюда едут за лечебной грязью, целительными источниками, да и просто полюбоваться на красоты озера и искупаться.

Лето в Забайкалье короткое, поэтому лучше всего на озеро приезжать в середине июля, когда вода достаточно прогрелась, а ночи не очень холодные. Доехать из Читы до Арея можно примерно за три часа. На территории есть несколько турбаз, если повезёт, то можно найти домик. Цены за проживание начинаются от 500-700 рублей за одного человека.

Что попробовать в Чите?

Кухня в Чите такая же разнообразная, как и культура. В основном здесь популярны русские, бурятские и китайские блюда. Думаю, китайской едой амурчан не удивишь, а вот бурятскую попробовать стоит. Тем более позные - так чаще всего называются кафе традиционной бурятской кухни - практически на каждом шагу. А траты окажутся в пределах от 400 до 700 рублей.

Одним из главных традиционных блюд у бурятов считаются буузы, или позы, разницы нет. Это фарш с луком, завёрнутый в тесто и приготовленный на пару. За счёт способа приготовления внутри буузы образуется бульон. Блюдо обычно едят руками: сначала надкусываешь тесто, выпиваешь сок, а после съедаешь саму буузу.

Ещё одним традиционным блюдом у бурятов является бухлёр. Это наваристый бульон на бараньей кости. Помимо этого, в суп добавляют лук, чёрный перец и зелень. А ещё есть шулэп. Его также готовят на баранине. Но отличается он тем, что в шулэп добавляется лапша, которая, как правило, варится отдельно.

Стоит отметить, что в бурятской кухне в основном встречается мясо, так сложилось исторически. Так что если вы любитель мясных блюд, то пробовать определённо стоит.