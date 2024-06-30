В Москве появится яхтшеринг: как это будет работать

Уже в авгуcте в Москве заработает яхтшеринг — прокат водного транспорта по технологиям такси или каршеринга: все зависит от типа яхты. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

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Яхтшеринг работает как приложение для аренды автомобилей и самокатов. Открыл карту города, нашел ближайшую лодку и бронируешь. Как планируется, в аренду будут сдавать лодки с двигателем до 9,9 лошадиные силы: на них права не требуются. При этом судна не какие-нибудь там резиновые, а из металла или пластика. Самые крупные лодки будут с капитаном на борту.

Кстати, именно такие яхты будут работать уже по принципу такси: если у тебя есть лодка, есть права на управление судном, подключаешься, как таксист к агрегатору, и оказываешь гражданам услугу. Час прогулки будет стоить от 4 до 7 тысяч рублей.

Если же вы берете лодку сами, то вернуть ее нужно будет к тому же причалу, оставить у другого нельзя.

— С одной стороны, идея очень интересная. В столице одна только Москва-река — это около 80 километров акватории. В том числе — в центре города, где великолепные виды. А есть еще Яуза, Сетунь, Сходня и другие реки, — рассуждает в беседе с «Вечерней Москвой» урбанист Григорий Мельник. — С другой стороны, я очень сомневаюсь, что лодки и даже яхты с капитанами в центр города кто-то пустит. Во-первых, есть система шлюзов — туда технически не так просто попасть. Во-вторых, «частникам» не хватит причалов. Те, что есть, еле успевают обслуживать многочисленные прогулочные катера.



Как пояснил эксперт, реальный прокат лодок, в том числе с капитанами, возможен только на северо-западе столицы.

— Посмотрите, где катаются владельцы яхт. Это Канал имени Москвы — от Серебряного Бора до Долгопрудного, а также Строгинская пойма Москвы-реки и Москва-река в районе Щукинского полуострова и Серебряного Бора, — пояснил Мельник.

— Еще много яхт на подмосковных водохранилищах — Пироговке, Клязьминском и так далее, но туда кататься вряд ли кто-то поедет.



Вместе с тем, как считает эксперт, свою нишу яхтшеринг займет.