Аналитики выяснили, как туристы предпочитают решать вопрос с жильем

Аналитики сервиса Яндекс Путешествия опросили 1,3 тысячи россиян и узнали, как те решают вопрос с проживанием во время туристических поездок. Самыми популярными вариантами стали отели (50%), съемные квартиры (16%) и арендованные апартаменты (11%). Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала пресс-служба сервиса Яндекс Путешествия.

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78% респондентов не хотят останавливаться у друзей или родственников - они предпочитают заплатить за номер в отеле. Только 17% москвичей, отправляясь в путешествие, ищут возможность пожить у знакомых или родни. 48% считают такой способ сэкономить на жилье неуместным, если речь не идет о совсем близком человеке. 28% назвали это неприемлемым, если изначально не поступило приглашение от принимающей стороны.

Почти половина москвичей ценят независимость от других при выборе жилья. 46% ориентируются на собственное понимание комфортных условий, 41% отталкивается от финансовых возможностей, треть оценивает расположение места вероятного проживания. У кого-то в гостях москвичи готовы провести 3-5 дней (34%) и день-два (31%).