Что предлагают москвичам городские пляжи

Москве обещают тропическую жару. Термометры будут показывать +32 градуса, и без осадков. Жители столицы спасаются от жары на городских пляжах, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Анастасия Сорокина.

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Сальто назад, вращение на 540 градусов – и это самые простые приемы, которые выполняет Николай Волохов на вейкборде. Сборы и соревнования в Германии, Аргентине, Франции, Египте и Таиланде ничуть не уступают катанию на малом Строгинском затоне. Летом в Москве тренировки и соревнования проходят здесь.

«На море кататься не очень удобно – мешают волны, трамплины неудобно устанавливать, их постоянно сбивает ветер. Вся тусовка здесь организовывается на пресных водоемах», – объяснил Николай Волохов.



Те, кто предпочитает более размеренный отдых на воде, выбирают сапы. Для этого не нужна хорошая физическая подготовка – справиться с доской и веслом может любой новичок.

«Я решила приехать с подругами. Сейчас установилась хорошая погода, очень тепло – самое время выбраться и покататься», – поделилась Анастасия Воеводина.



Многие встают на сапы целыми семьями.

«Жарко! Лето шикарное. Вода хорошо охлаждает, к тому же это активный вид времяпрепровождения», – отметил Артем Теймуров.



Йога на сапбордах, массовые заплывы и экскурсии. Весело и активно на воде время может провести даже большая компания.

«Все катают. Сап сейчас очень актуален. Можно сказать, что это новый вид спорта. Он быстро развивается», – пояснил инструктор по сапам Вячеслав Пироженко.



Кто хочет почувствовать силу волны, поймать баланс и проверить себя на выносливость, выбирают более энергозатратные виды спорта. Московская жара идеальна для того, чтобы попробовать себя в вейк-серфе.

Воздух +30, вода почти +21 градус – такая температура считается максимально комфортной для водных видов спорта. И так будет всю неделю.