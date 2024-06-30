Гуляем отпуск в ритме джаза: лучшие фестивали этого лета

В Москве полным ходом идет главный летний фестиваль столицы. Однако не дремлют и регионы страны. Десятки фестивалей уже готовы удивлять гостей своей масштабностью и необычностью. «Вечерняя Москва» вместе с руководителем сообщества туроператоров «Большая страна» Юлией Репниковой узнала о развитии событийного туризма и собрала лучшие летние фестивали.

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Особенность событийных путешествий в том, что это в первую очередь максимальное погружение в традиции посещаемого региона. В России ежегодно проходят сотни различных фестивалей. Лето особенно богато на подобные события. Особой популярностью в последние годы пользуются фестивали, посвященные цветениям. Например, в августе в Астрахани и Калмыкии распускаются лотосы. В честь этого в регионах проходят фестивали. Если выбрать тур с его посещением, вы не только полюбуетесь цветением священного растения (цветков Будды), но и увидите поющие барханы, познакомитесь с бытом и кухней кочевников, искупаетесь в дельте Волги.

Есть также различные этнические фестивали. Например, в Бурятии 5 июля проходит фестиваль «Ночь Ехора». Ехор — традиционный бурятский танец-хоровод. В туре, посвященном фестивалю, вы научитесь готовить в русской печи и отведаете блюда сибирской кухни в старообрядческих селах Забайкалья, посетите Иволгинский дацан, пообщаетесь с ламами, астрологами и врачевателями, спуститесь на рафте по горной реке, искупаетесь в водопаде и озерах.

Отдельное направление — праздничные туры. Например, 28 июня проходит праздник «Алые паруса» — это визитная карточка Петербурга. Вы увидите генеральную репетицию праздника. Программа включает прогулку на теплоходе, посещение Петергофа, Царского Села, Петропавловской крепости и Исаакиевского собора и многое другое. Для любителей вкусно поесть подойдет фестиваль клубники «Виктория» в Байкальске 15 июля. Вас ждут фольклорный праздник, клубничная лотерея, конкурс на самую большую ягоду, мастер-классы, дегустация чая на основе байкальских трав. Всех посетителей угостят клубничным пирогом.

31 августа в Ивановской области, в поселке Лух, проводят гастрономический фестиваль «Эх, лук-лучок». Лух — родина самого ядреного сорта лука, без которого не обходилась ни одна трапеза Ивана Грозного. На фестивале вас ждут луковая ярмарка, дегустация луковой настойки, выбор «Королевы Лука». Вы познакомитесь с небольшими старинными городами, попробуете сыр и рыбу и, конечно, всевозможные блюда из лука: от закусок до десертов и настоек, посмотрите на гонки тракторов и прокатитесь на необычном транспорте.

Регаты, на старт

«Кижская регата» — первый в России фестиваль народного судостроения и судоходства. Это одно из самых красивых мероприятий заповедного острова Кижи в Карелии. В этом году фестиваль пройдет 2–3 августа. Первый день включает в себя конкурс мастеров-судостроителей «Народная лодка». Гости острова полюбуются новыми традиционными и современными маломерными судами. В центре внимания второго дня фестиваля — гонки «Кижская регата». Также для гостей организуют концерты, выставки, мастер-классы и подготовят такие угощения, как кижская уха и местный чай. Цена: вход бесплатный (оплачивается входной билет в музей).

Внимание, угощает Казань

Юбилейный гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» проведут 13 и 14 июля в формате семейного пикника. Организаторы оборудуют специальные зоны, где все посетители смогут расположиться на пледах или лежаках. Гости смогут окунуться в мир кулинарных традиций, татарского фольклора и национального колорита. Для посетителей подготовят мастер-классы и концерты, проведут лекции и другие мероприятия. Цена: вход бесплатный.

Арктика согреет

Териберка вошла в топ-20 лучших мест для путешествий в России. Это заполярное местечко прославилось северным сиянием и китами. А еще там проводят один из самых масштабных арктических фестивалей «Териберка», который притягивает в Мурманскую область тысячи туристов. В этом году он пройдет на берегу Баренцева моря уже в девятый раз. Фестиваль ждет гостей 24 и 25 августа. На его площадках пройдут концерты и мастер-классы, посетителей ждет арктическая кухня и различные активности. Цена: вход бесплатный.

Ну что за праздник!

Регионы России любят широко отмечать различные праздники, о которых мы даже не могли бы подумать. Среди таких — суздальский День огурца. Праздник отмечается в третью субботу июля уже более 20 лет. В День огурца в Суздале можно попробовать самые странные блюда из этого овоща: варенье, жареные огурцы, мороженое. Также в топ вошли: калининградский День селедки, Арбузный фестиваль Волгоградской области, удмуртский праздник День козла.

Расцветали лотосы

Калмыкии В начале августа на побережье Каспийского моря в Калмыкии пройдет ежегодный Фестиваль лотосов. Участники смогут прикоснуться к истории и традициям республики, поучаствовать в мастер-классах по приготовлению блюд местной кухни, прокатиться среди цветущих лилий, помедитировать на занятиях йогой и увидеть выставку священных реликвий. Цена: вход бесплатный.

Под шум Балтийского моря

С 6 июля по 4 августа в поселке Янтарный Калининградской области пройдет фестиваль «Классика на морском берегу». Гостей ждут выступления звезд мирового уровня и современных молодых исполнителей — солистов Большого театра, «Геликон-оперы» и калининградских театров. Под шум прибоя посетители смогут послушать четыре программы: «Музыка моря», «Музыка песка», «Музыка огня» и «Музыка ветра». Так же в рамках фестиваля пройдут и другие мероприятия. Цены: от 350 рублей за концерт.

Суздаль, топи баньки

Главный банный фестиваль уже готовится встречать гостей. Он пройдет 23–25 августа в Суздале. За 15 лет «БаняФест» стал культовым событием. Посетить его — мечта каждого любителя бани и дело чести профессионала. «БаняФеста» включает в себя сразу несколько форматов: выставка банного оборудования, мастер-классы по парению, концертная программа с именитыми артистами, а также приятный отдых на природе и многое другое. Кстати, этот фестиваль успел войти в Книгу рекордов России. Цена: входной билет на три дня — 2500 рублей, на один — 1250.

Палатку берем, друзей зовем

Шестой фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» пройдет в Крыму на территории живописной бухты с 26 по 28 июля. Посетителей ожидают концерты, выставки, мастер-классы. Стать гостем можно в двух форматах: «Любитель» и «Друг». Первые смогут установить собственную палатку или остановиться в кемпинге. Для «Друзей» проживание не предусмотрено, но это не мешает им присоединиться к событию. Цена: вход бесплатный, по предварительной регистрации, стоимость проживания уточняйте у организаторов.

Скажите «сыр»

Традиционный главный гастрономический праздник Костромы и области — Фестиваль сыра. В этом году он пройдет 29 и 30 июня на набережной Волги. Особое место на фестивале займут именно местные сыроделы — ведь Кострома считается родиной любимого многим продукта. Гостей фестиваля ждут «Деревенские подворья» с вкусными угощениями, развлекательные программы, мастер-классы, концерты — скучать не придется. Цена: вход бесплатный.

Зачем нам Каппадокия

Не обязательно ехать в разрекламированную турецкую Каппадокию, чтобы полюбоваться множеством воздушных шаров. С 14 по 18 августа в Нижнем Новгороде пройдет Фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста — 2024». Поучаствовать можно будет не только в качестве зрителя. Гости смогут полетать на воздушных шарах, купив приглашение на сайте фестиваля. В этом году «Приволжская фиеста» состоится уже в седьмой раз. Цена: посмотреть парад шаров можно бесплатно, цены полетов уточняйте у организаторов.

В Питере — плыть

Девятый фестиваль сапсерфинга (гонки на досках) «Фонтанка SUP» пройдет 3 августа в Санкт-Петербурге. Участники смогут проплыть по красивейшему маршруту культурной столицы. И не просто проплыть! Традиционно на старт участники выходят в самых разнообразных костюмах, украшают свои доски. Событие будут сопровождать и другие мероприятия, как, например, танцевальный флешмоб. Цена: участие бесплатно, по предварительной регистрации.