Казань и Иркутск подписали договор о сотрудничестве в сфере туризма

Татарстан и Иркутская область подписали соглашение о развитии сотрудничества в туристической отрасли. Об этом сообщила руководитель Комитета по развитию туризма Казани, депутат Казанской городской Думы Дарья Санникова.

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В рамках празднования Сабантуя в Иркутске прошли национальные игры, дегустация блюд татарской кухни, спортивные соревнования и фестиваль творческих коллективов. Татарстан принял активное участие в организации этого праздника.

— Продолжаем развивать наши партнерские и дружественные отношения, — подчеркнула Санникова.



Ранее председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов рассказал, что в республике выделят 168 млн рублей по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Это позволит развивать туристическую инфраструктуру и привлекать еще больше гостей из разных регионов России.