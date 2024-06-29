Новосибирская область обогнала остальные регионы Сибири по числу туристов

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников заявил, что в 2023 году регион разместил в гостиницах, хостелах, турбазах, санаториях и других местах массового отдыха более чем 1,3 млн туристов, что на 160% больше по сравнению с показателями 2020 года. Это вывело область на первое место среди других регионов Сибири и на 13 место в России.

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Отмечается, что в 2023 году на туристические услуги приезжими было потрачено 17,8 млрд рублей, что уже на 350% больше, чем в 2020 году. Чиновник добавил, что на территории области действует около 400 туристических фирм и 338 гостиниц. Туристам для отдыха доступно 20 санаториев и 16 пляжей.

Решетников сообщил, что в регионе реализуется несколько крупных туристических инфраструктурных проектов, и власти рассчитывают, что Москва также решит вложить дополнительные средства в отрасль.

Ранее сообщалось, что курортный сбор в 2024 году принес Сочи 192 млн рублей.

Стала известна стоимость отдыха в Северной Корее.