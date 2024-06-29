Может ли кинофестиваль «Антарес» осчастливить курортную столицу

Придет ли новый кинофестиваль "Антарес" на смену "Кинотавру", ярко бытовавшему в Сочи 20 лет? Жизнь, труд, бюджет и нарабатываемая с первых шагов репутация покажут. Хотя уже очевидно, не на пустом месте "Антарес" с первого своего лета заявляет о намерении стать новой визитной карточкой курортной столицы.

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Кто-то из мэтров еще выжидающе смотрит на кинопроцесс в России из недружественного далека, однако цифры не дремлют. 150 фильмов сейчас производятся в стране, как в лучшие годы СССР с национальными студиями. Цифры еще не шедевры, но без них взлет невозможен. И прокат не умер без Голливуда. В кино народ пошел. А лучшим форматом для продвижения фильма всегда был фестиваль. Их сейчас много в России.

Тот, кто придумал "Антарес" (так называется яркая звезда в созвездии Скорпиона), - рисковые люди с сильной репутацией. Главный двигатель процесса Сергей Новожилов - на счету его и команды десятки именитых кинофестивалей - умеет искать новых партнеров (президентом стал деловой человек Александр Халимовский). Четыре конкурсные программы (важно: их может смотреть любой культурно отдыхающий лишь по регистрации в прекрасных кинозалах ТЦ МореМолл). Параллельно - деловые семинары, мастер-классы, спектакли и творческие встречи в режиме нон-стоп в Зимнем театре. Открытие там выставки Никоса Сафронова, представившего 29 портретов известных миру кинодеятелей, уже стало изящным светским событием в Сочи.

Ну и не секрет, что ни один самый звездный артист не может отменить солнце, море, пляж. И хотя море за одну ночь умудрилось остыть на 10 градусов (бывает и такое), все славно налаживается прямо по часам.

Смотреть в эти дни все и везде невозможно. Вот и попробовала злоупотребить служебным положением, хитро сформулировав вопрос для программного директора Александры Жуковой: какие фильмы нельзя пропустить, смотреть обязательно?

Получила ответ, достойный дипломата: мы с командой отобрали 50 фильмов из 29 стран с надеждой, что каждый из них станет событием.

Хорошо, Александра, заявка на международный фестиваль случилась. Какими фильмами гордятся отборщики? В конкурсной программе, например, китайский фильм "Завтра будет другой день", где зал сопереживал до слез, и еще один изысканный, зарубежный, где отвыкший от фестивального артхауса зритель пытался проголосовать ногами.

Александра Жукова: Мы пригласили не только зрительские, но и более сложные фильмы, когда есть над чем подумать. Ведь вопросы жизни и смерти, любви и потерь, милосердия и надежды важны для каждого. Талант имеет право голоса. И возможность на "Антаресе"... Прежде всего скажу про конкурсы короткого метра и анимации. На мой взгляд, они получились любопытными своей полярностью и неожиданностью. Из полных метров я бы упомянула фильм "В брюхе тигра", это копродукция сразу пяти стран, премьера этого фильма прошла на Берлинале. Это опять же очень многослойная история - здесь и социальный подтекст (угнетение и рабский труд простых людей), и мифологический (на деревню нападает дух тигра). Испанский фильм "Сентябрь" - такая грустная и сентиментальная мелодрама про бывших влюбленных. Нежная и лирическая картина из Турции - "Эфлятун" (кстати, там в главной роли сыграл звезда сериала "Постучись в мою дверь"). Среди российских фильмов - режиссерский дебют известного фигуриста Максима Шабалина "Времена года" о мятущейся балерине и российская премьера фильма "Остров Юрьева" (там коллизия разворачивается вокруг дальневосточного капитана).

Вы знаете, вначале многих напрягли концепты-лозунги: человек труда, цивилизация - семья… А потом - когда кто-то внятно сказал на открытии: человек должен возвращаться с работы живым. С любой работы. Все мысленно подписались. Станет человек светлее с "Антаресом"?

Александра Жукова: Да, согласна с утверждением, что человек должен возвращаться живым. В идеале - еще и счастливым. В том числе и с нашего фестиваля.

У вас, как у программного директора, сколько на счету фестивалей?

Александра Жукова: Как программный директор работаю почти 15 лет, были и есть самые разные фестивали, среди них международные и российские - фестиваль "Амурская Осень", "Московская премьера", форум " Содружество", фестивали актуального кино в Тобольске, Нижегородской области и многие другие.

А какой талант нужен: деньги, связи, дружбы, языки, насмотренность, чтобы в разбалансированные времена с порушенной логистикой собрать в Сочи кино и людей из многих стран?

Александра Жукова: Я думаю, что в рецепте всего понемногу. Насмотренность, дружбы, связи - это все работает на нашу репутацию, значит, на доверие режиссеров и их решение стать соучастниками фестиваля.

Сила любого фильма и артиста - в зрителях. К вам люди потянулись, или еще имени фестиваля не хватает мощной раскрутки?