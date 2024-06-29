Ассоциация туроператоров России назвала выгодные направления

Представители АТОР изучили предложения туроператоров на летний сезон 2024 года по странам ближнего зарубежья. Оказалось, что выгоднее всего отдохнуть можно в Беларуси. Например, за пять дней проживания в трехзвездочной гостинице в Минске вместе с завтраком и перелетом выйдет почти 30 тыс. рублей за двоих.

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Среди вариантов подороже - трехзвездочный гостиничный комплекс в Гомельской области. За неделю проживания здесь без питания придется заплатить 51 тыс. рублей. А семь ночей в санатории в Гродненской области обойдутся в 62 тыс. рублей без учета дороги.

Далее в бюджетном рейтинге - Узбекистан. Там можно неделю отдохнуть от 55 тыс. рублей за двоих (с завтраком).

Следующие в списке - Армения (от 86 тысяч рублей) и Кыргызстан (от 96 тысяч рублей).

Замыкают топ направлений для отдыха Грузия, Азербайджан и Казахстан – более 125 тыс. рублей.

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