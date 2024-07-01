Экоразворот: как меняется гостиничный бизнес в России

Туристическая отрасль — один из драйверов социально-экономического развития страны, она постоянно меняется под влиянием современных тенденций. Забота об окружающей среде и стремление к достижению углеродной нейтральности отразились на гостиничном бизнесе, появились новые запросы от путешественников на соблюдение устойчивых и экологических норм. При этом увеличивается и номерной фонд мест для отдыха, по данным вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, количество гостиничных номеров в России с 2021 года увеличилось на 180 тыс. и спрос продолжает расти. Почему устойчивый туризм привлекает все больше людей и как трансформируется под повестку гостиничный бизнес, рассказали эксперты, опрошенные ТАСС.

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Принципы устойчивости отельной отрасли

Устойчивый туризм в России — явление относительно новое, но вместе с тем его потенциал уже оценили продвинутые руководители предприятий индустрии туризма и гостеприимства. Помимо заботы об окружающей среде и других аспектах такой вид туризма позволяет повысить экономическую эффективность бизнеса и получить дополнительный инструмент продвижения, рассказал директор НИИ экономики и управления устойчивым развитием туризма СГУ, руководитель ESG-лаборатории МГУ им М.В. Ломоносова, эксперт РАН, д.э.н. Христофор Константиниди.

По его словам, отельный бизнес может внедрить механизмы устойчивого развития в свою инфраструктуру, используя инструменты по снижению энергопотребления, уменьшению выбросов загрязняющих веществ, повышению эффективности водопользования и водоотведения, а также с помощью ответственного взаимодействия с местными сообществами, работой с локальными продуктами, сохранением культурного наследия, инклюзивностью и многим другим.

"Важным мотиватором бизнеса для внедрения устойчивого туризма являются экономико-управленческие аспекты, которые позволяют повысить рентабельность бизнеса, увеличить лояльность потребителей, укрепить бренд и репутацию компании", — добавил Константиниди.



Управляющий директор Radisson Hotel Group в России Виолетта Ромэро дэ Торрэс рассказала, что одним из главных элементов устойчивого развития для отельного бизнеса является стремление к достижению углеродной нейтральности — Move to Zero, а также мероприятия, нацеленные на заботу о сотрудниках, их развитие, помощь локальным сообществам. В рамках заботы о планете гостям предлагается поучаствовать в программе Green Housekeeping ("Экологичная уборка номеров") и в качестве компенсации получить ваучер на напиток или сделать пожертвование в один из благотворительных фондов, с которыми идет сотрудничество.

"Это помогает экономить ресурсы и сокращать негативный углеродный след. Например, для отеля на 200 номеров с 70-процентной наполняемостью и 10-процентным принятием этой практики ежегодно экономится 10 000 кВт⋅ч энергии, сокращается 7 т CO2 эквивалента, используется на 803 л воды и на 511 л меньше химических средств для уборки", — уточнила директор.



Она добавила, что в отелях также устанавливаются батареи солнечной энергии, поддерживается локальная растительная кухня, а текстильные изделия и другие предметы передаются в благотворительные организации и социальные центры помощи. Более того, внедряются технологии с искусственным интеллектом для автоматизации взаимодействия с клиентами и сокращения бумажных процессов. Все это подтверждается системой сертификации "Зеленый ключ".

Также для отслеживания потребления ресурсов — топлива, газа, электроэнергии и воды — запускаются и отдельные инициативы по сокращению выбросов, например, департамент культуры и туризма Абу-Даби недавно представил свой калькулятор выбросов CO2.

При этом внедрять принципы устойчивого развития в отельную инфраструктуру региона — задача не из легких, поделилась гендиректор отеля "Амбассадор Калуга" Ирина Мельникова.

"Необходимо выступать двигателем региона, поддерживая местных производителей и развивая местную экономику. Заботиться о сотрудниках, гостях, сохраняя и приумножая культурные ценности. Уделять внимание энергосберегающим технологиям и управлению отходами, а также грамотно вести маркетинговую стратегию, рассказывая о важных инициативах и партнерствах, делая бренд узнаваемым", — отметила эксперт.



Стандарты и сертификация

На сегодняшний день в России или мире нет четких единых стандартов устойчивого развития туризма. Но в целом стандарты и системы сертификации обладают схожими параметрами. Более того, с 2022 года в нашей стране реализуется большой проект федерального уровня по внедрению принципов устойчивого развития в туриндустрии и разработаны соответствующие методические рекомендации.

Одна из масштабных действующих программ сертификации средств размещения или в сфере туризма — "Зеленый ключ", она работает более чем в 60 странах, а в России проходит с 2010 года. Официальный координатор программы в России Ольга Мадисон рассказала, что сертификат выдается сроком на один год, его нужно продлять и подтверждать.

"В настоящий момент действующий сертификат в России имеют более 60 отелей и санаториев. За все время работы программы в ней успешно участвовали более 100 объектов, а за последние два года количество запросов существенно увеличилось. Система меняется, появляются новые категории в сфере гостеприимства — не только отели, но и кемпинги, мини-отели и гостевые дома, рестораны и конференц-центры. Но главным остается движение к устойчивому развитию", — поделилась Мадисон.



Директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Красная Поляна" Лев Шагаров добавил, что прохождение независимой экологической сертификации помогает гостям быть уверенными в том, что отель действительно экологичен, а отелю — найти новые идеи для снижения воздействия на окружающую среду и поддержки местных сообществ.

"Все девять отелей курорта "Красная Поляна" сертифицированы по международной программе "Зеленый ключ", — рассказал он.



В работе курорта ведется эффективное использование ресурсов, экологически ответственных закупок, ответственного обращения с отходами, а также поддержка природоохранных и просветительских проектов Сочинского национального парка и Кавказского заповедника.

Забота об окружающей среде интересует и привлекает все больше людей. Заповедные территории в 2023 году посетило более 14,5 млн туристов. Ранее министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов отмечал, что национальные парки и заповедники — это потенциал для развития экологического туризма, но он точно должен быть управляем и не вредить природе.

"Понять, где он еще может вырасти без вреда для экосистем, а где пора его перенаправить, поможет закон о рекреации на ООПТ (особо охраняемых природных территориях). Все территории без исключения посчитают свою туристическую емкость уже до конца 2024 года", — сообщал министр.



В корпорации "Туризм.РФ" ТАСС отметили, что для всех проектов, планируемых к реализации на ООПТ, имеется четкий регламент проверки.

"Во-первых, все проекты должны пройти одобрение Минприроды РФ и иметь поддержку, согласование ООПТ, на территории которой планируется реализация проекта. В случае реализации проектов на федеральных ООПТ все проекты должны пройти государственную экологическую экспертизу. Мы понимаем, что это требование федерального законодательства, но и для нас это очень важный критерий при оценке проектов и для дальнейшей их реализации", — добавили в организации.



По каждому проекту корпорация определяет возможные риски, связанные с влиянием на окружающую среду. Таким образом, осуществляется мониторинг всех возможных рисков с целью их недопущения, это касается не только ООПТ, но и любых природных территорий, на которых реализуются проекты.

"Все гостиничные и рекреационные объекты, реализуемые на территории ООПТ, должны соответствовать требованиям "зеленого" стандарта строительства объектов туристической инфраструктуры корпорации, эти требования относятся как к строительным материалам, стандартам энерго- и водоэффективности, так и к планировке территории, которая должна обеспечивать максимальное сохранение природных ландшафтов", — добавили эксперты.



Спрос на экоориентированность

Неизменно растет спрос не только на поездки в ООПТ, но и на другие виды экологического туризма. В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий фермерам размещать туристов в гостевых домах на землях сельскохозяйственного назначения, что станет драйвером для развития сельского туризма и внесет свой вклад в устойчивое развитие сельских территорий.

Путешественники все больше обращают внимание на экоинфраструктуру и другие аспекты устойчивого отдыха. По данным недавнего опроса социологического агентства "Вебер" среди 1 300 респондентов, только за последний год 56% совершили поездки по России. 62% россиян в первую очередь хотят посмотреть на природу. Треть оценивает поездки с точки зрения доступности цен, каждого пятого привлекает транспортная доступность, благоустройство и чистота. А среди самых интересных направлений — Байкал (48%), Алтай (34%), Дальний Восток (32%), Карелия (30%), Крым и Санкт-Петербург (по 29%).

В Radisson Hotel Group ТАСС подтвердили, что отзывы и данные действительно показывают растущий спрос со стороны гостей на устойчивые и экологичные практики в гостиничном бизнесе. Многие гости стремятся выбирать места размещения, которые проявляют заботу о природе и внедряют меры по сокращению отходов и энергопотреблению.

"Внедрение экоориентированных практик и программ может потребовать некоторых начальных инвестиций от компании, но в долгосрочной перспективе такие меры способствуют экономии ресурсов и снижению эксплуатационных расходов".



Сегодня быть экоориентированным бизнесом — это не только актуально, но и жизненно необходимо, добавила Мельникова.

"Когда отели уменьшают использование вредных химикатов, переходят на органические продукты и создают комфортную среду, это напрямую влияет на самочувствие гостей <…> Грамотное управление ресурсами снижает расходы, а экоинициативы привлекают новую аудиторию", — подчеркнула эксперт.



С увеличением осознания важности сохранения окружающей среды ожидается, что спрос на "зеленые" практики и услуги будет продолжать расти, поделилась директор экологического союза, член совета директоров всемирной ассоциации экомаркировки (GEN), руководитель центрального органа системы экологической сертификации "Листок жизни", к.б.н. Юлия Грачева.

"Государственное регулирование играет важную роль в стимулировании экологических инициатив в индустрии гостеприимства. Здесь применяются различные меры, такие как "зеленые" инвестиции и налоговые льготы. Некоторые государственные туристические организации и программы по развитию туризма также включают рекомендации останавливаться в экологически устойчивых отелях", — добавила она.



Сейчас в России ведется масштабная реновация и развитие современной туристической инфраструктуры. Более того, весной этого года участниками нацпроекта "Производительность труда" впервые стали компании туристической отрасли, в том числе гостиницы. Христофор Константиниди подчеркнул, что туризм становится реальным драйвером социально-экономического развития территорий.