Власти Анапы опровергли сообщения об авиационной опасности на пляжах

Власти Анапы опровергли сообщения об объявлении авиационной опасности на пляжах курортного города. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Информация не соответствует действительности. Авиационная опасность официально не объявлялась», — сообщили в мэрии.



Там добавили, что в городе и на пляжах все спокойно.

29 июня местное издание KubanPress сообщило, что на пляжах в Анапе объявили массовую эвакуацию из-за воздушной тревоги. Отмечалось, что около 10 утра по местному времени на пляже Витязево через громкоговорители прозвучала просьба отдыхающим покинуть место отдыха в связи с воздушной тревогой. Люди начали массово уходить с пляжа, через 10 минут у береговой линии почти никого не было.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил губернаторам Севастополя Михаилу Развожаеву и Краснодарского края Вениамину Кондратьеву закрыть для посещения все пляжи, расположенные близ стратегических и военных объектов.

Ранее посла США вызвали в МИД РФ в связи с атакой ВСУ по Севастополю.