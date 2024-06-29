В России официально открыли более 2 000 пляжей для купания

В России официально открыли более 2 тыс. пляжей для купания
Более 2 тыс. пляжей прошли проверку Роспотребнадзора о соответствии санитарным правилам водных объектов, там разрешено купание. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Территориальными органами Роспотребнадзора выдано более 2 тыс. санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам водных объектов для использования в целях рекреации, где также официально разрешено купание в морях и пресноводных водоемах", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве добавили, что 400 из них в Республике Крым и еще 450 находятся в Краснодарском крае. Это пляжи общего пользования, санаториев, оздоровительных учреждений, детских лагерей, различных баз отдыха, туристических стоянок на морях и пресноводных водоемах.
"В 3,3 тыс. контрольных точек проведены 64,3 тыс. исследований воды водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям и более 8,5 тыс. исследований песка и гравия по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям", - заключили в ведомстве.