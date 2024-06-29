В России официально открыли более 2 000 пляжей для купания

Более 2 тыс. пляжей прошли проверку Роспотребнадзора о соответствии санитарным правилам водных объектов, там разрешено купание. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

© РИА Новости

"Территориальными органами Роспотребнадзора выдано более 2 тыс. санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам водных объектов для использования в целях рекреации, где также официально разрешено купание в морях и пресноводных водоемах", - говорится в сообщении.



В надзорном ведомстве добавили, что 400 из них в Республике Крым и еще 450 находятся в Краснодарском крае. Это пляжи общего пользования, санаториев, оздоровительных учреждений, детских лагерей, различных баз отдыха, туристических стоянок на морях и пресноводных водоемах.