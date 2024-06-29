Семь озер и пляжей в Нижнем Новгороде признаны опасными для купания

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области рекомендовало отказаться от купания на некоторых пляжах региона. Результатами исследований воды служба поделилась в своем Telegram-канале.

© В городе N

По данным на 28 июня, сотрудниками управления было отобрано более 200 проб воды санитарно-химические, микробиологические, вирусологические, паразитологические, радиологические показатели.

В результате санитарные врачи посоветовали не купаться на пляже «Березовая роща» на озере Сортировочном, в озерах Больничное, Мещерское, Лунское и Пестичное, на двух пляжах на озере Светлоярское, а также на пляже озера Святое в Дзержинске.

Ранее сообщалось, что 42 случая заболевания энтеровирусными инфекциями зафиксировано в Нижегородской области.