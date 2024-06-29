На южных курортах России понизилась температура воды

Температура воды на некоторых южных курортах России понизилась, это связано с подъемом воды в горных реках, поток которых выносится на побережье. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Температура на Черноморском побережье, в том числе и Геленджике, Сочи, резко понизилась. Сейчас в Анапе 20 градусов, в Сочи 21", - рассказал Вильфанд.



Метеоролог добавил, что за счет того, что в регионе идут интенсивные осадки, уровень воды горных рек существенно поднимается.

"Мощные объемы воды, очень холодной воды с гор выносятся на побережье, это привело к заметному понижению температуры", - пояснил Вильфанд.



По его словам, через несколько дней температура в реках восстановится.