Новосибирская область заняла первое место по количеству туристов

За прошедший год в Новосибирской области было зарегистрировано 1,31 миллиона туристов, которые останавливались в различных местах размещения, включая гостиницы, хостелы, турбазы и санатории. Этот показатель увеличился в полтора раза за последние три года и позволил региону возглавить список по количеству туристов в Сибирском федеральном округе и занять тринадцатое место в российском рейтинге. Об этом сообщил министр экономического развития НСО Лев Решетников на круглом столе в Законодательном собрании региона.

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В 2023 году основной поток туристов в Новосибирскую область составили жители соседних сибирских регионов, включая Кемеровскую область, Алтайский и Красноярский края, а также Томскую и Омскую области. Доходы от платных туристических услуг в регионе в 2023 году достигли 17,8 миллиарда рублей, что почти в три с половиной раза больше, чем три года назад. По этому показателю Новосибирская область также стала лидером в Сибирском федеральном округе и одиннадцатым в стране.

Министр Решетников подчеркнул высокий туристический потенциал региона, отметив наличие почти 400 туристических фирм, 16 пляжей, 338 гостиниц, 20 санаториев и более ста баз отдыха. В 2023 году турпоток достиг 2,9 миллиона человек, что является лучшим результатом в Сибири и десятым в России. Также отмечается рост финансирования на развитие туристической инфраструктуры, включая привлечение федеральных средств и реализацию проектов в различных районах Новосибирской области, а также предоставление грантов муниципальным образованиям и бизнес-структурам для проектов в сфере туризма.

Среди привлекательных для туристов мест министр выделил Обское водохранилище и указал на необходимость создания условий для цивилизованного отдыха в таких местах, как Абрашинский карьер и Караканский бор. В качестве успешных проектов были упомянуты очистка уникального озера с минеральной йодобромной водой в Доволенском районе и строительство инфраструктуры на озере Карачи в Чановском районе.

На этом же круглом столе обсуждали развитие экотуризма в регионе. Подробности можно прочитать здесь.