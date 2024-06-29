В Алтайском крае инвестиции в туризм за год составили четыре млрд рублей

Государственные и частные инвестиции в развитие туризма в Алтайском крае за год составили более 4 млрд рублей. На эти средства, в том числе, возводятся крупные федеральные курорты, способные вместить несколько тысяч человек, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на губернатора Виктора Томенко.

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"Государство и частные инвесторы за год вложили в развитие туризма в Алтайском крае более 4 млрд рублей", - говорится в сообщении.



Он уточнил, что край активно реализует масштабные проекты в сфере туризма, в том числе с федеральной поддержкой. Идет развитие левобережья реки Катунь, где расположилась особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" и игорная зона "Сибирская монета".

"Это федеральные проекты, по сути мы строим современный новый курорт на 2-3 тыс. мест. Туристская территория "Белокуриха горная" также создается при федеральной поддержке для расширения вместимости всем хорошо известного города-курорта Белокуриха. Думаю, со временем мы сможем в 1,5-2 раза увеличить количество мест размещения в результате реализации наших крупных инвестиционных проектов", - приводятся в сообщении слова губернатора.



Томенко добавил, что из года в год турпоток региона растет - только по итогам прошлого года он достиг 2,3 млн человек.

"У нас есть вполне реальные планы по его увеличению в ближайшие годы. Создаются максимально комфортные условия для инвесторов, готовых вкладываться в туротрасль. Немаловажно, что 90% участников этой сферы деятельности - субъекты малого и среднего предпринимательства", - цитирует пресс-служба слова главы региона.



Алтайский край - регион, активно развивающий туризм, ежегодный турпоток в регион (не считая 2020 года, когда из-за пандемии показатель упал до 1,3 млн человек) - не менее 2 млн человек. В регионе находится город Белокуриха - один из крупнейших курортов РФ, который в течение 10 лет находится в статусе лучшего курорта федерального значения по версии форума "Здравница".