Амурчане могут насладиться природными красотами, не выезжая из области

Лето - пора путешествий, запоминающихся моментов и красочных воспоминаний. И пускай не у всех есть возможность отправиться в ближайшие месяцы в отпуск, отдохнуть от городской суеты можно и в родном регионе.

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Добро пожаловать в парк!

Муравьёвский парк станет проводником в животный и растительный мир Амурской области. Расположен он в Тамбовском районе, село Духовское, приблизительно в 70 км от Благовещенска. Дорога займёт около полутора часов, но красоты, которые встречают там, этого стоят.

Также немаловажен тот факт, что это первая в России особо используемая природная территория. Сотрудники и приезжие профессионалы ведут здесь мониторинг и изучение экологии птиц и природных сообществ, занимаются защитой и улучшением мест обитания редких видов птиц. В парке ведётся щадящее экохозяйство, проводятся обучающие мероприятия для школьников и специалистов различных сфер.

Прогулка по парку будет интересна не только амурчанам, но и жителям других регионов и стран, ведь такую природную картину можно увидеть только в Приамурье. На сегодня в Муравьевском парке зарегистрировано свыше 300 видов птиц и более 600 видов высших растений. Сотрудники парка занимаются их изучением, помогают улучшать места обитания редких видов птиц, что является немаловажным вкладом в сохранение флоры и фауны нашей планеты.

Понравится детям и взрослым

В Муравьёвском парке регулярно проводят экскурсии (0+). Добираться необходимо самим: можно скооперироваться группой и заказать трансфер, либо приехать на машине, что тоже не вызовет затруднений - маршрут найдётся в любом навигаторе.

В среднем прогулка по парку длится от полутора до двух часов.

Парк находится на уникальном пересечении воздушных магистралей на Восточноазиатском миграционном пути, поэтому во время скопления — это больше относится к весне и осени - можно увидеть до пяти видов диких журавлей, которые находятся на одном поле одновременно. Взглянуть на пернатых можно с террасы либо - для более эффектной картины - воспользоваться биноклем. Сейчас в парке можно посмотреть на даурских, японских, чёрных журавлей, это будут не гнездящиеся пары, которые ходят по террасе на кормёжке. На озере можно понаблюдать за уточками, их грациозным нырянием в воду. Также у нас есть вольерное хозяйство, где находятся чёрные, даурский, пара японских журавлей и гуси-сухоносы - рассказала специалист по туризму Мария Силохина.



На экскурсию можно записаться, предварительно позвонив по любому из телефонов: 8 (996) 383-21-21, 8 (914) 605-14-13, 8 (914) 538-00-18. Даты посещения парка можно обговаривать в индивидуальном порядке. Стоимость экскурсии - 500 рублей, дети до пяти лет - бесплатно.