Какие опасности скрывают водоемы

Во время купания в стоячих водоемах вырастает риск заражения опасными инфекциями, так как теплая вода в озерах и прудах – идеальная среда для размножения болезнетворных бактерий.

По словам эксперта лаборатории «Гемотест» Александры Филевой, перечень инфекций, которые можно подхватить после отдыха на водоемах, весьма широк. В первую очередь речь идет о кишечных инфекциях, таких как ротавирусная, норовирусная и энтеровирусная, а также дизентерия и колиэнтерит, которые сопровождаются болью в животе, тошнотой, рвотой и общей слабостью организма.

При обнаружении подобных признаков необходимо немедленно обратиться к врачу. Особенно важна своевременная помощь медиков, если после купания плохо себя почувствовал ребенок. Дети обычно тяжелее переносят кишечные инфекции, у них быстро идет процесс обезвоживания, что может привести к серьезным осложнениям.

Помимо этого в стоячей воде можно заразиться вирусом гепатита А (желтухой). В течение нескольких недель после неудачного купания у человека возникают симптомы, похожие на проявления кишечных инфекций, с повышением температуры тела до 39–39,5 °C. В дальнейшем у многих заболевших темнеет моча, а белки глаз и кожа приобретают оттенок желтоватого цвета.

Болезнетворные микроорганизмы, обитающие в водоемах, также могут вызвать воспаления глаз (конъюнктивит) и ушей (отит). А токсичные вещества и бытовые отходы, которые зачастую сбрасывают в водоемы и в окрестности берегов, нередко становятся причиной аллергических реакций, дерматитов и отравлений.

Аллергия также может развиться после попадания на слизистые оболочки носоглотки и глаз ядовитых элементов, которые выделяют разрастающиеся сине-зеленые водоросли.

Специалисты рекомендуют перед началом пляжного сезона поинтересоваться, в каких водоемах можно безопасно купаться. Такую информацию после предварительных проверок водных объектов предоставляют в МЧС и Роспотребнадзоре.

Во время купания необходимо следить за тем, чтобы вода не попала в рот, а после плавания рекомендуется тщательно умыться теплой водой и ополоснуть тело. Эти процедуры уменьшают риск заражения.