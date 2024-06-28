У РЖД появились очереди в поезда с распроданными билетами

РЖД запустили обещанную ранее туристам опцию в системе бронирования на сайте и в приложении. Это лист ожидания билетов на те поезда, в которых закончились свободные места. Тот пассажир, который не смог найти подходящий для себя билет, может заполнить специальную форму и получить оповещение, когда эти места появятся. Плюс новой услуги – клиент получит индивидуальную ссылку на билет. Другие пассажиры ее не увидят.

По задумке разработчиков система сработает в двух случаях: либо когда кто-то из пассажиров, ранее купивших место, сдаст билет, либо когда в составе появится новый вагон.

Время, за которое нужно будет выкупить билет, лимитировано, но в целом его можно оценить как достаточно комфортное. Это 2 часа. Если билет не будет приобретен, то по истечении времени система сформирует новую ссылку и отправит ее следующему человеку из листа ожидания. В прямые продажи через систему бронирования место не поступит, пока не оповестит всех туристов из списка.

Лишних оповещений турист получать не должен. При заполнении формы листа ожидания можно выбрать тип вагона – плацкарт, купе и даже сидячий. А вот СВ – извольте, такой возможности нет.

Нововведение активно обсуждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Не все ожидают, что система окажется работоспособной: «Сейчас на 1 поезд человек 200 очередь займет и забудет про это. А по идее, процентам 70% из них потом этот поезд уже будет неактуален». Некоторые туристы считают, что вместо электронных инструментов лучше увеличивать количество поездов. Правда, этому мешает ограниченная пропускная способность железной дороги и подвижного состава.

Ранее TourDom.ru писал, что РЖД пообещали туристам лист ожидания для покупки возвращенных билетов.