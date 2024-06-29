В Татарстане распределят субсидии среди туристического бизнеса

В 2024 году в Татарстане пройдет конкурс по распределению государственных субсидий среди предпринимателей, которые владеют туристическим бизнесом. Об этом журналистам сообщил председатель госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.

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Отмечается, что деньги будут выделены в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В этом году каждый субъект РФ будет самостоятельно решать, сколько средств и кому выделить. В частности, в Татарстане планируется поддержать развитие глэмпингов, санаториев и турбаз.

В Татарстане после консультаций с отраслевыми ассоциациями было решено распределить 168 млн рублей на развитие туристической индустрии и проведение мероприятий. Предприниматели могут рассчитывать максимум на два млн рублей, при условии, что они вложат и свои деньги.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область стала рекордсменом СФО по числу размещенных туристов в 2023 году.

Туристический бизнес Петербурга переоценил привлекательность города для туристов из Китая.