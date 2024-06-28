Стали известны популярные российские направления для путешествий в июле

Аналитики в ходе исследования выяснили, что Сочи и Москва стали самыми популярными направлениями для отдыха в России в июле.

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Так, в Сочи было куплено 12,90% всех билетов, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Kupibilet.

Средняя стоимость билетов туда-обратно в Сочи составляет 27 063 рубля.

Второе место заняла Москва с долей купленных билетов 9,56% и средней стоимостью билетов туда-обратно — 17 907 рублей.

Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург, куда приобрели 8,94% билетов. Средняя стоимость билетов туда-обратно — 19 397 рублей.

Также в число популярных направлений вошли Калининград (4,86% купленных билетов) и Минеральные Воды Ставропольского края (2,89%).

Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с НСН рассказал об интересе туристов к Байкалу и Краснодарскому краю.