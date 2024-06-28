Автобусную экскурсию проведут для вологжан и туристов в День города

В День города в Вологде впервые будет работать городской экскурсионный автобус. Вологжане и гости города смогут посетить основные достопримечательности и узнать интересные факты.

Все экскурсии будут платные. Запланирована одна поездка продолжительностью 2,5 часа, с заездом в Архитектурно-этнографический музей «Семёнково», а также три полуторачасовые экскурсии по Вологде.

Более продолжительная поездка начнется в 10:00, остальные — в 13:00, 15:00 и 17:00. Предварительная регистрация не требуется, экскурсию можно оплатить прямо в автобусе. Однако количество мест ограничено — 40 на каждую экскурсию.

Маршрут будет начинаться у арт-объекта «Птица Говорун» на ул. С. Орлова, там вологжан будет ждать автобус. Участники экскурсии посетят памятник св. Герасиму, арт-объект «Дверь в...» на набережной реки Вологды, памятник 800-летию Вологды, памятник первому вологодскому фонарю у Красного моста, площадь Революции. Также запланирован внешний осмотр деревянных исторических зданий, отреставрированных в последние годы, в том числе Дома вологодского масла и комплекса «Заречный квартал».

Добавим, экскурсионный автобус 29 июня запустят в тестовом режиме. В Администрации города отмечают, что если вологжанам и туристам понравится эта идея, то власти Вологды и бизнес рассмотрят варианты работы такого автобуса на постоянной основе в выходные.