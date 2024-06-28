Скалодром и остров Гулливеров: куда сходить на Кавминводах

Взобраться на скалодром и покормить животных

В Пятигорске помимо чистого воздуха есть масса детских развлечений — познавательных, развлекательных и активных. Так, местные жители уверяют, что одна из лучших локаций курорта для семейного развлечения — парк культуры и отдыха имени Кирова. Здесь есть колесо обозрения, разнообразные карусели и качели, горки, тиры, а также скалодром для детей и их родителей.

На территории парка находится озеро с черепахами и утками, где можно покататься на лодках. В небольшом зоопарке «Берендеево царство» можно покормить животных.

Еще одна локация — парк «Родник». Туристы приезжают туда за чудесной атмосферой праздника. В парке проводят свадьбы, дни рождения, а также детские мастер-классы. Для юных гостей создано отдельное пространство, в котором сбываются все детские фантазии: лабиринты и горки, батуты, зона для рисования и плазменные панели для просмотра мультфильмов и компьютерных игр. В развлекательном пространстве работают веселые аниматоры, проводятся физкультурно-оздоровительные занятия с инструктором, а также аэробика, а в кафе есть специальное меню.

Сам парк всегда открыт для гостей и туристов, вход на территорию бесплатный. Развлекательный центр работает с 10:00 до 19:00, часть активностей платная.

Погрузиться в аутентичную атмосферу

Если ваши дети (или вы сами) устали от каруселей, игровых комнат и аниматоров, отправляйтесь в этнографический комплекс «В гости к казакам». Там уютно, вкусно и душевно, как в деревенском домике у любимой бабушки. В этнографическом комплексе маленьких туристов на экскурсиях знакомят с бытом и историей казачества. Здесь можно увидеть аутентичную утварь, а также полакомиться национальными блюдами.

На подворье детям нравится кормить домашних животных и фотографироваться в казачьих нарядах. Организаторы отмечают, что никого не оставляет равнодушным парк военной техники «Патриот».

Вспомнить сказки Пушкина

Где отдохнуть на летних каникулах детям, как не в одном из самых солнечных городов России! Если вы уже успели сходить с детьми на представление в Кисловодский цирк имени Г. М. Трахтенберга, поесть легендарные пончики в кафе «Снежинка» и даже увидеть китов, белух, моржей, морских котиков и афалин в местном дельфинарии, то мы подскажем еще несколько идей, чем удивить самых юных членов семьи.

В национальном парке «Кисловодский» есть веревочный городок. Для подростков и детей старше четырех лет сделали семь увлекательных трасс, подходящих для ребят с любым уровнем физической подготовки. Яркие впечатления, тренировка ловкости и баланса, а также свежий воздух и хорошее настроение — обеспечены.

В национальном парке детей ждут на Biblio-игралочку, где у каждого ребенка есть уникальная возможность поработать с перчаточными куклами местного театра «Петрушки». Запись — через визит-центр парка.

На одном из мастер-классов ребята могут вспомнить сказки Александра Пушкина или прочитать в цилиндре, почти как у самого автора, стихотворение великого поэта. На другом занятии участникам предлагают изготовить интересные поделки по мотивам «Царевны-Лебедь». А еще юных туристов ждут шуточные задания и театральные импровизации, викторины и загадки.

Полакомиться мороженым и увидеть шоу

В Ессентуках, пока родители будут гулять по аллеям Курортного парка, наслаждаясь спокойствием и попивая минералку, дети могут есть фирменное пятигорское мороженое у фонтанов с подсветкой перед «Театр-парком». Специально для маленьких туристов в сувенирных лавках парка продают кружки с котиками, чтобы малышам было веселее пить с мамами и папами полезную воду.

У Николаевских ванн почти каждый день для детей устраивают шоу мыльных пузырей под любимые песни из популярных мультфильмов. Там же в аренду можно взять для ребят самокат.

В Парке Победы работает новое колесо обозрения, которое является самым большим на Северном Кавказе: его высота — 65 метров. 24 закрытые кабинки аттракциона оснащены сплит-системами, за счет чего, как сообщают в пресс-службе администрации курорта, колесо будет работать круглогодично.

Почувствовать себя великаном

Пожалуй, такого количества детских аттракционов и городков, как на курортном озере «30`Ка», сложно найти во всем Железноводске. Там создан парк развлечений для ребят любого возраста: качели, горки, развивающие снаряды, доска для рисования, небольшой веревочный городок. На озере можно заняться пляжным волейболом, баскетболом, футболом, настольным теннисом или воспользоваться тренажерами.

Еще одна достопримечательность курортного озера — остров Гулливеров с миниатюрными копиями гор Кавминвод. Ребята с родителями могут посмотреть со всех сторон на Машук, Железную, Медовую, Змейку, Развалку и Бештау. Но помните: взбираться на мини-горы запрещено — арт-объект не рассчитан на нагрузку.