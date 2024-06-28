Новый «Метеор» запустят из Нижнего Новгорода 30 июня

Второй созданный для Нижегородской области «Метеор 120Р» 30 июня выйдет в первый рейс. Об этом сообщили в региональном правительстве со ссылкой на судоходную компанию «Водолет».

Судно получило название «Капитан Полуэктов», в честь нижегородского капитана-испытателя Виктора Полуэктова — соратника Ростислава Алексеева. Оно было передано Нижегородской области в декабре 2023 года, когда успешно прошло все ходовые испытания.

Новый «Метеор» отправится в 9:30 по маршруту Нижний Новгород — Макарьево — Нижний Новгород, совершив 4-часовую остановку в пункте назначения.

Далее «Капитан Полуэктов» уже с пассажирами отправится из Нижнего Новгорода в Васильсурск, также с промежуточной остановкой в Макарьеве. Это произойдет 2 июля.

Кроме того, с 29 июня будут запущены регулярные рейсы по маршруту Нижний Новгород — Балахна — Городец и обратно. Это направление будет обслуживать «Валдай 45Р», произведенный той же компанией. Начиная с 1 июля рейсы будут осуществляться три раза в день.

Ранее сообщалось, что нижегородские конструкторы спроектируют морской «Метеор».