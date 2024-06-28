Накануне Алых парусов в Петербурге подорожали гостиницы

Согласно данным сервиса онлайн-бронирований «Островок», спрос на отели и гостиницы в Петербурге накануне Алых парусов подскочил на 20%. Гостиничный бизнес в связи с этим поднял цены. Сейчас сутки в гостинице в среднем стоят 6300 рублей, хотя в 2023 году за номер просили 5450 рублей.

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Причем среди иностранцев число бронирований выросло на 36%. Больше всего на Алые паруса хотят посмотреть приезжие из Турции, Китая и ОАЭ. Более половины туристов в Петербурге посещают Алые паруса без детей, а четверть - в одиночестве.

Сервис «Островок» ранее сообщал, что российские туристы, путешествующие самостоятельно, чаще всего отправляются в страны СНГ.

Из-за упавшего спроса на турецкие курорты со стороны российских туристов отели Турции вынуждены снижать цены.