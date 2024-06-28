На юге Санкт-Петербурга открылся премиальный отель

Санкт-Петербург — это то место в России, увидеть которое должен каждый житель нашей страны. Не зря Северная столица всегда в Топе самых популярных направлений для путешествий. Кроме того, мегаполис притягивает бизнесменов, людей разных специальностей, которые приезжают сюда по работе. Как известно, самый быстрый способ добраться до города на Неве – это самолет, в связи с чем хотелось бы рассказать об уникальном гостиничном комбо, появившемся в городе трёх революций.

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Расположение

Практически ко дню рождения Санкт-Петербурга открылся кластер Domina Пулково Отель и Апартаменты. Место, особенно привлекательное для тех, кто прибывает в город с помощью авиасообщения, ведь отель находится в непосредственной близости к международному аэропорту Пулково. Кроме того, его месторасположение оценят люди бизнеса – недалеко от Domina Пулково расположен КВЦ ЭкспоФорум. Впрочем, дорога в центр города, или до его знаменитых пригородов – также дело нескольких минут.

Удобное расположение удачно дополняет внутреннее убранство отеля – неповторимый дизайн номерного фонда, уютный ресторан «Дунай» и обширные конференц-площади, оснащённые по последнему слову техники – всё это великолепие подойдёт как для деловых поездок, так и для отдыха.

Уникальная специфика Domina Пулково — это возможность подобрать свой собственный, удобный только вам вариант размещения, будь то длительный срок или короткие выходные в городе. Для гостей всегда действуют сезонные скидки и специальные тарифы.

Сервис и дизайн

Главное комбо Domina Пулково Отель и Апартаменты покоряет современным дизайном, оснащением, целым набором дополнительных услуг и нестандартными возможностями организации досуга для гостей, в совокупности с классическим сервисом – прачечной и химчистки.

Консьержи гостиницы с готовностью проинформируют постояльцев о городских достопримечательностях и значимых событиях северной столицы. Даже если у вас не составлен план поездки, вам обязательно помогут, выберут актуальные туристические маршруты, посоветуют, где проходят самые значимые выставки, какие спектакли стоит посмотреть и какими современными театральными постановками славится нынешний сезон.

Релакс

Важным дополнением является услуга трансфера уровня бизнес-класса.

Domina Пулково – отель, которые любит четвероногих друзей и рад проживанию питомцев, вес которых не превышает 8 кг.

Весной 2024 года в Domina Пулково был открыт комплекс SPA & WELLNESS, предлагающий окунуться в мир, где каждый миг будет наполнен заботой о вашем самочувствии и красоте.

Команда комплекса состоит из опытных профессионалов, нацеленных на погружение гостей в комфортную, расслабляющую обстановку, направленную на восстановление сил и здоровья. На выбор гостей: сауна, хаммам, бассейн, тренажерный зал, а также целый спектр услуг по уходу за телом.