Стало известно, сколько денег бюджет Сочи получил с курортного сбора

Пресс-служба администрации города Сочи сообщила, что с начала года туристы заплатили 192 млн рублей курортного сбора, тогда как годом ранее за аналогичный период бюджет получил только 174 млн. Эту информацию передало издание «Ведомости Юг».

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Отмечается, что за все предыдущие годы курортный сбор принес более 1,2 млрд рублей, и сейчас в городе внедряют электронную систему учета туристов, которая еще сильнее повысит собираемость нового налога. На данный момент за каждый сутки прибывания в городе туристы платят по 50 рублей.

В Геленджике в этом году планируют получить от курортного сбора не менее 80 млн рублей.

Ранее сообщалось, что только за апрель 2024 года туристы в Петербурге заплатили курортного сбора на 51,5 млн рублей.