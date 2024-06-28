Стало известно, сколько денег бюджет Сочи получил с курортного сбора

Бюджет Сочи получил 192 млн рублей курортного сбора
Пресс-служба администрации города Сочи сообщила, что с начала года туристы заплатили 192 млн рублей курортного сбора, тогда как годом ранее за аналогичный период бюджет получил только 174 млн. Эту информацию передало издание «Ведомости Юг».
Отмечается, что за все предыдущие годы курортный сбор принес более 1,2 млрд рублей, и сейчас в городе внедряют электронную систему учета туристов, которая еще сильнее повысит собираемость нового налога. На данный момент за каждый сутки прибывания в городе туристы платят по 50 рублей.
В Геленджике в этом году планируют получить от курортного сбора не менее 80 млн рублей.
Ранее сообщалось, что только за апрель 2024 года туристы в Петербурге заплатили курортного сбора на 51,5 млн рублей.