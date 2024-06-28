Как правильно отдохнуть на Северном Кавказе в июле

В самый знойный месяц лета яркое южное солнце уже не кажется пределом мечтаний, как это было зимой. Хочется тени, прохлады и немножко замерзнуть. И это возможно, если знать, где искать

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Ставрополье: Пещера вечной мерзлоты

На Кавминводах, в 4 километрах севернее Железноводска, возвышается гора Развалка, на восточном склоне которой даже летом царит прохлада. Температура у поверхности почвы +8 градусов, под слоем мха встречаются пластинки льда, и даже деревья тут растут скрюченными, как в тундре. Ученые объясняют это тем, что поверхность Развалки изрыта глубокими трещинами, где скапливается влага. Зимой она замерзает, а летом — не успевает оттаивать. Уникальный природный холодильник был обнаружен геологом Эдуардом Эйхельманом в 1901 году. В самом холодном месте горы из бетонных плит построили «Грот вечной мерзлоты», он указан на «Яндекс-картах». А если пройти еще метров 700−800 в сторону Избушки лесника, то найдете и естественную пещеру-морозильник. Но идти туда лучше с фонариком, верхней одеждой и проводником из местных.

Северная Осетия: Мидаграбинские водопады

Долина, в которую стекает множество водопадов, находится всего лишь в 55 километрах от Владикавказа, но на высоте почти 2000 метров над уровнем моря, так что климат тут совершенно иной. Добраться можно с экскурсией или на своей машине. Заблудиться невозможно. Единственная дорога (очень разбитая) приведет вас от селения Джимара к арт-объекту «Скифский акинак» — это меч, воткнутый в камень для какого-то гигантского короля Артура. Затем еще 3 километра — и вы попадаете на автостоянку, откуда начинается пешая тропа к подножию двух крупнейших водопадов. Лес сменяется альпийскими лугами, а затем — каменной сыпухой, со склонов ущелья падают десятки ледяных струй, они сливаются в реку, шум которой будет сопровождать вас всю дорогу. Мидаграбинские водопады наиболее полноводны в июле, когда тают ледники. Температура воздуха здесь менее 20 градусов, и стоит взять с собой куртку или кофту. Во время подъема они вам, может, и не пригодятся, а вот наверху и во время спуска — вполне.

Дагестан: Карадахская теснина

Даже в самый жаркий день в узких ущельях царит прохлада. Таких ущелий в Дагестане великое множество — Салтинское, Карчагское, Зрыхское, Каменная чаша. Но, пожалуй, для неторопливой комфортной прогулки лучше всего подойдет Карадахская теснина, которую называют также Воротами Чудес. Она расположена в 30 километрах от Гуниба и очень популярна среди туристов. Зеленая долина постепенно сужается и превращается в каменную щель с влажными стенами, по дну которой течет ручей. Вам придется форсировать его несколько раз, так что имеет смысл взять с собой подходящую обувь или же взять напрокат резиновые сапоги у входа в ущелье. Заканчивается теснина совсем уже труднопроходимой тропой и небольшим водопадом.

Между прочим, одним из первых туристов в Карадахской теснине можно считать императора Александра II, который побывал в этих местах в 1871 году. С тех пор это место благоустроили — построили железные мосты, кафе и автостоянку у входа в ущелье.

Ингушетия: курорт «Армхи»

В Джейрахском ущелье еще в 1920-х годах построили санатории для шахтеров — чтобы поправляли здоровье целебным горным воздухом. Сегодня здесь тоже можно оздоровиться в медицинском центре «Синай», открытом на курорте «Армхи», а еще — покататься на канатке, попариться в бане и поплавать в бассейнах, заполненных родниковой водой. Бассейнов тут несколько — от небольшого под открытым небом до 25-метрового спортивного, где тренируются профессиональные пловцы.

А еще из курорта «Армхи» очень удобно совершать экскурсии по знаменитым башенным комплексам горной Ингушетии. Эгикал, Эрзи, Таргим, Вовнушки — все это рядом, как и древний храм Тхаба-Ерды и Фуртоугский водопад, где бывал Дмитрий Менделеев.

Чечня: Нихалойские водопады

В 60 километрах от Грозного в тенистом ущелье спрятались Нихалойские водопады — одна из самых популярных достопримечательностей Чечни, куда можно ехать с детьми даже самым неспортивным людям. Дорога отличная, территория туристического комплекса благоустроена, есть бесплатная и платная парковка, туалеты, указатели, мосты, переходы и лестницы, так что вы насладитесь прогулкой, ни разу не замочив ноги. Всего здесь 12 водопадов, стекающих в реку Аргун. Самый маленький — высотой 2 метра, а самый мощный низвергается с 32 метров в глубокую каменную чашу, где можно искупаться.

Разумеется, есть и ресторан, хотя местные жители, приезжающие сюда семьями, предпочитают снять беседку с мангалом и самим пожарить шашлыки, тем более что уголь продается тут же.

Карачаево-Черкесия: ледник Алибек

Один из самых популярных пеших маршрутов на Домбае — к водопаду Алибек и Турьему озеру, и самая опасная и прохладная часть пути пролегает по краю ледника Алибек. Здесь нужно быть предельно осторожным и не гулять в одиночку: есть риск оступиться и упасть в расселину. Туристов это, конечно, не останавливает. Наградой смелым служат прекрасные виды на заснеженные вершины и темно-бирюзовую гладь Турьего озера. Весь маршрут с заходом к водопаду — это почти 20 километров, но половину пути — до альплагеря «Алибек» — можно преодолеть на машине, своей или местных жителей, которые зарабатывают, подвозя туристов. В любом случае захватите с собой деньги и паспорт, потому что придется заплатить эковзнос за вход в Тебердинский заповедник и оформить пропуск в погранзону.

Кабардино-Балкария: станция «Гарабаши»

На высоте 3847 метров над уровнем моря точно не жарко. И чтобы сюда подняться, не нужно быть альпинистом — достаточно купить туристический билет «Азау — Гарабаши» на канатной дороге курорта «Эльбрус». Подъем с двумя пересадками на станциях «Старый Кругозор» и «Мир» займет около 30 минут. На верхней смотровой площадке вы увидите горную гряду Главного Кавказского хребта и сделаете десяток эффектных фотографий на фоне горных пиков и вечных ледников. Только не забудьте надеть ветровку, удобную обувь и солнцезащитные очки и намазаться кремом от загара.