Туристам пришлось 15 километров нести на руках уставшего пса

Трудности похода по сильно пересеченной местности оказались не под силу псу, которого камчатская группа туристов взяла с собой на прогулку к ледниковым Голубым озерам. Путь не близкий – около 15 км в одну сторону. Поначалу пес бежал вприпрыжку и, видимо, не меньше туристов восхищался красотами горной Камчатки. А вот на обратную дорогу сил мохнатому не хватило – лег под сосной и на предложение продолжить движение отвечал очень грустным взглядом.

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Туристы не растерялись – из одеяла соорудили носилки и погрузили пёселя на них, пишут в телеграм-канале «Мир отдыха и туризма “Камчатка”». Такой вариант собаке очень понравился.

«Смотрите, как балдеет, – комментирует на видео одна из туристок. – Я бы тоже балдела – на таком-то расслабоне», – отвечает ей соратница.



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Кстати, запоминающаяся история с туристами и собаками произошла на Камчатке осенью прошлого года. Тогда за группой, которая совершала восхождение на Авачинский вулкан, увязались два пса-потеряшки. Хозяина их нигде не было видно. Но покорить вершину им было не суждено. На высоте около 1700 м одна из собак остановилась и начала скулить. Тогда участник тургруппы взял ее на руки и начал спускать вниз, второй пес захромал следом. В итоге обе собаки благополучно оказались в лагере на перевале.

Ранее мы писали, что охотничья собака из Финляндии побежала за лосем и пересекла границу с Россией, продвинувшись на 7 км вглубь страны. Российские пограничники поймали ее, когда лайка возвращалась домой.