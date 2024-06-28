И отдохнул, и подлечился. Новый вид туризма активно развивается в России

Доцент Соболева: медицинский туризм в России становится более востребованным. Его особенность в том, что человек уезжает из своего региона, чтобы проверить или поправить здоровье. Всё это касается плановой медицины. Так можно и отдохнуть, и получить высококвалифицированную медицинскую помощь, выбрав из огромного ассортимента клиник по всей стране.

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Медицинский туризм в России

Внутренний медицинский туризм становится всё более востребованным, привлекая пациентов из разных регионов России, поделилась в беседе с RuNews24.ru кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Соболева.

Причин этому несколько.

Качество медицинских услуг — благодаря высококвалифицированным врачам и современному оборудованию.

Экономия: цены на медуслуги в некоторых регионах России доступнее, чем в крупных городах.

Удобство — из-за отсутствия языкового барьера и лёгкого доступа к медицинским учреждениям.

Разнообразие специализаций: в регионах есть клиники, специализирующиеся на различных областях медицины.

За какой помощью едут чаще всего

По словам президента Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг Евгения Чернышева, самые популярные направления медицинского туризма: