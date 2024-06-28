И отдохнул, и подлечился. Новый вид туризма активно развивается в России
Доцент Соболева: медицинский туризм в России становится более востребованным. Его особенность в том, что человек уезжает из своего региона, чтобы проверить или поправить здоровье. Всё это касается плановой медицины. Так можно и отдохнуть, и получить высококвалифицированную медицинскую помощь, выбрав из огромного ассортимента клиник по всей стране.
Медицинский туризм в России
Внутренний медицинский туризм становится всё более востребованным, привлекая пациентов из разных регионов России, поделилась в беседе с RuNews24.ru кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Соболева.
Причин этому несколько.
- Качество медицинских услуг — благодаря высококвалифицированным врачам и современному оборудованию.
- Экономия: цены на медуслуги в некоторых регионах России доступнее, чем в крупных городах.
- Удобство — из-за отсутствия языкового барьера и лёгкого доступа к медицинским учреждениям.
- Разнообразие специализаций: в регионах есть клиники, специализирующиеся на различных областях медицины.
За какой помощью едут чаще всего
По словам президента Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг Евгения Чернышева, самые популярные направления медицинского туризма:
- онкология;
- ортопедия;
- нейрохирургия (спинальная и головного мозга);
- трансплантология;
- орфанные (малоисследованные) заболевания;
- лечение детей.