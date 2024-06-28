Где в Красноярском крае чаще всего нападают клещи

С начала сезона в Красноярском крае свыше 9 тысяч человек пострадали от нападения клещей. В списке есть и дети. О том, в каких районах края кровососы нападают, рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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«Чаще всего случаи нападения клещей регистрировались за пределами населенных пунктов. Численность клещей составляет до 71 экземпляра на один километр», – сообщили в пресс-службе.



В ведомстве между тем уточнили, что клещи нападают в парке «Гремячая грива», и а также на остове Тытышев. Только за последнюю неделю пострадали более 1 тысяч жителей региона, сообщает краевое управление Роспотребнадзора. Неделей.

Напомним о правилах, как предостеречься от клещей.