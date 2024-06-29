Власти готовы разрешить курортный налог по всей РФ: как подорожает отдых

В 2025 году все регионы РФ получат возможность вводить туристический сбор. Соответствующие предложения подготовило Минэкономразвития. О том, как нововведение повлияет на стоимость путешествий и почему в отрасли неоднозначно восприняли идею — в материале NEWS.ru.

Что такое туристический сбор

Туристический сбор (его часто называют курортным) — это плата отдыхающих, которые отправляются на отдых. Его удерживают и перечисляют в бюджет туроператоры. Вырученные средства идут на развитие курортных регионов. Размер такого платежа в 2024 году не может превышать 100 рублей за сутки фактического пребывания туриста.

Сбор был введен федеральным законом от 29 июля 2017 года в экспериментальном режиме, который должен завершиться 31 декабря 2024 года. После этого туристический налог могут ввести во всех регионах.

«Любые дополнительные средства, полученные от туристов, должны быть направлены на развитие местной инфраструктуры: муниципалитетов, пляжей, дорог и развязок», — пояснил NEWS.ru глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.



По его мнению, действующий в экспериментальном режиме курортный сбор в целом себя оправдал: «Пусть это небольшие деньги, но они есть».

На каких территориях действует туристический сбор

Эксперимент со сбором проводится в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Петербурге и на федеральной территории «Сириус».

В Алтайском крае туристический «налог» в размере 50 рублей за сутки взимается только в городе Белокурихе.

На Кубани в эксперименте принимают участие города: Анапа, Геленджик, Горячий ключ и Сочи, а также ряд городских и сельских поселений. Сумма сбора за сутки в Сочи — 50 рублей, на остальных территориях — 30 рублей.

В Ставропольском крае турсбор ввели в четырех городах-курортах: в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. Везде он составляет 50 рублей.

С 1 апреля 2024 года власти Петербурга также ввели курортный сбор. С совершеннолетних туристов за каждые сутки проживания в гостиницах, апарт-отелях и хостелах Северной столицы дополнительно взимают 100 рублей.

Впрочем, нельзя говорить о том, что эксперимент в полной мере удался. Например, весной 2022 года Крым отказался от курортного сбора. Глава региона Сергей Аксёнов заявлял, что «вопрос курортного сбора особо актуален не был и в мирное время», а в период боевых действий на территории Украины — тем более.

«Более того, необходимо оценить опыт коллег из тех регионов, где такой сбор был введен ранее. Предварительные данные показывают не самую высокую результативность, учитывая затраты на администрирование и так далее», — отмечал Аксенов.



Кто обязан заплатить турсбор

Туристическим налогом сегодня облагаются все совершеннолетние, кто приезжает на курорт более чем на сутки. В эту категорию могут попадать не только отдыхающие, но и те, кто, прибыли, например, в командировку. Сбор взыскивается как с россиян, так и с иностранцев.

Впрочем, есть и исключения. От турсбора освобождаются местные жители и владельцы недвижимости в курортной зоне, дети, а также льготники (участники боевых действий, пациенты, получающие лечение по программе ОМС, малоимущие, студенты до 24 лет, спортсмены и специалисты в области физкультуры).

За неуплату туристического налога грозит административный штраф. Отель или санаторий, где проживает отдыхающий, обязан сообщить об этом факте в надзорный орган. В Алтайском и Краснодарском краях размер штрафа за неуплату сбора составляет 500–2000 рублей для физических лиц и 5–15 тысяч рублей для операторов. В Ставрополье размеры штрафов аналогичные, однако за повторное правонарушение юридическим лицам грозит максимальный штраф — до 50 тысяч рублей.

Как воспримут туристы введение турсбора по всей России

Очевидно, что россияне крайне негативно воспримут повсеместное введение курортного сбора, заявил NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

«В некоторых регионах, например в Санкт-Петербурге, туристам фактически выкручивают руки — дескать, куда вы денетесь, все равно приедете, даже если придется дополнительно заплатить 100, 200 или 500 рублей в сутки. В Крыму же от дальнейшего введения сбора разумно отказались — власти поняли, что могут больше потерять, нежели приобрести. Думаю, что в городах, которые не считаются туристическими, например в условном Липецке или Саратове, эта идея тоже не зайдет. Тамошние власти будут вынуждены отказаться от реализации этой инициативы», — уверен собеседник NEWS.ru.



Также Мкртчян полагает, что в данном случае необходим дифференцированный подход. Сейчас же, по его словам, действует «сплошная уравниловка».

«Одно дело, если человек останавливается в отеле стоимостью тысяча рублей в сутки и платит 100 рублей, и совсем другое дело, если турист проживает в гостинице за 100 тысяч рублей в сутки и платит все те же 100 рублей. Это совершенно неадекватный подход», — утверждает Мкртчян.



По его словам, подобный сбор может существовать только в крупных центрах, где сконцентрированы основные потоки отдыхающих: «К примеру, Тамбов не Венеция, туда, наоборот, надо всячески привлекать туристов. Поэтому появление такого сбора там выглядит по меньшей мере, странно».

Руководитель туроператора Go Travel и тревел-блогер Наталья Ансталь полагает, что суммы сборов могут оказаться довольно внушительными — отдых в среднем дополнительно подорожает на несколько тысяч рублей. Так, паре туристов, приехавшей, например, на недельный отдых в Петербург, придется дополнительно выложить почти полторы тысячи рублей.

Алексан Мкртчян полагает, что туристам подчас надо, напротив, доплачивать, чтобы они ехали в некоторые регионы. Например, на Крайний Север. Там, по словам собеседника NEWS.ru, «сегодня востребован механизм туристического кешбэка, а не сбора».