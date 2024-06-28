Снять апартаменты и не разориться: сколько стоит отдых на челябинских озерах

Челябинская область, как край тысячи озер, привлекает туристов из разных регионов Урала. Сколько стоит проживание вблизи популярных водоемов согласно ценам на сервисе «Авито» и что входит в прайс — в обзоре URA.RU.

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Озеро Тургояк

Апартаменты на берегу этого озера являются самыми дорогими в подборке. За сутки в студии придется заплатить от 3,7 тысячи до 14 тысяч рублей. Аренда коттеджей зависит от расстояния до озера и наличия санузла. Начинается стоимость с трех тысяч рублей за дом в 20 минутах ходьбы от водоема. Цены на первой береговой линии доходят до 60 тысячами рублей в сутки. Такую стоимость установили за коттедж на 34 спальных места.

Озеро Увильды

Увильды — крупнейшее озеро области, поэтому здесь можно найти место для отдыха на любой вкус. Стоимость апартаментов за сутки варьируется от 2,5 до четырех тысяч рублей. Самым бюджетным вариантом оказался глэмпинг — пять тысяч рублей в сутки на двоих. Есть варианты и для больших компаний, где стоимость аренды домов может достигать 62 тысяч рублей за сутки.

Озеро Еловое

На берегу Елового озера представлен самый большой выбор апартаментов. Стоимость аренды однокомнатной квартиры начинается с трех тысяч рублей за сутки и может достигать 12 тысяч рублей в зависимости от условий и интерьера. Коттеджей на берегу Елового озера не так много, и их аренда обойдется от четырех до семи тысяч рублей за сутки.

Озеро Банное

Банное озеро, также известное как Якты-Куль, оказалось самым бюджетным по предложенным вариантам. Стоимость апартаментов начинается с 1,4 тысячи рублей, а аренда дома на четверых обойдется в тысячу рублей за сутки.