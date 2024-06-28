Опрос выявил главные причины переноса россиянами отпуска

37% респондентов назвали основной загрузку на работе.

© РИА Новости

23% опрошенных жителей страны сообщили о финансовых проблемах, ещё 19% назвали в качестве причины семейные обстоятельства.

Такие данные со ссылкой на результаты исследования сервисов «Работа.RU» и «СберРешения» приводят «Известия». Также отмечается, что причиной переноса отпуска для 13% стала смена места работы. Аналитики выяснили, что коррективы в свои планы в этом году вносили 24% опрошенных россиян.