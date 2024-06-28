Укрепление рубля назвали препятствием для развития туризма

Министерство экономического развития РФ считает резкое укрепление рубля «препятствием для развития туротрасли, которое приведет к росту выездного туризма и снижению внутреннего». Это следует из публикации в тг-канале ведомства.

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Изначально в 2021 году предполагалось финансирование нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» (теперь он носит название «Туризм и гостеприимство». – Ред.) на общую сумму более 2,6 трлн руб.: средства федерального бюджета – 529 млрд руб., региональных – 72,1 млрд руб., остальные 2,036 млрд руб. – вложения частных инвесторов. Теперь в обновленной версии нацпроекта совокупные расходы на 2025–2030 годы увеличены до 3,56 трлн руб. При этом из федбюджета выделяется даже чуть меньше первоначальных планов – 501,1 млрд руб., регионы должны дать 260 млрд руб., а вот из внебюджетных источников рассчитывают получить 2,8 трлн руб. – почти на 800 млрд руб. больше.

Очевидно, высказывая опасения по поводу «слишком крепкого» рубля, Минэк имеет в виду курсовую динамику в долгосрочной перспективе – на период действия нацпроекта, до 2030 года. Частные инвесторы, вкладывающиеся в туристическую инфраструктуру, должны быть уверены, что туристы будут все активнее отдыхать внутри страны, а не устремятся за границу. Последнему по логике ведомства, видимо, может поспособствовать чрезмерно «сильный» рубль, из-за чего туры за рубеж станут привлекательнее по цене.

Против опасений Минэка по поводу того, что в случае удешевления иностранной валюты россияне массово «рванут» в зарубежные туры, есть весомые аргументы. Курсы доллара и евро существенно, но не решающим образом влияют на стоимость турпакетов. В гораздо большей степени цены зависят от соотношения спроса и предложения. Например, отдых в Турции – на самом массовом летнем выездном направлении – отнюдь не подешевел, несмотря на заметное укрепление рубля неделю назад. У турецких отельеров нет необходимости давать скидки, гостиницы на курортах и так востребованы – как у россиян, так и у отдыхающих из Европы. Кроме того, у наших туроператоров крайне осложнились и подорожали платежи иностранным партнерам. Туроператорские компании вынуждены закладывать дополнительные издержки во внутренние курсы доллара и евро, по которым пересчитывается в рубли стоимость туров за рубеж.

Не стоит забывать и о несопоставимости масштабов внутреннего и выездного туризма. Согласно данным ВЦИОМ, загранпаспорта имеют по состоянию на осень 2022 года (после этой даты исследования пока не проводились. – Ред.) лишь 29% россиян, 77% граждан в 2018–2022 годах ни разу не выезжали за границу.

Что касается текущей ситуации на валютном рынке, то в последние дни официальный курс рубля к доллару США, устанавливаемый Банком России, колеблется в диапазоне 87,27–87,95 руб. Российская нацвалюта стоит несколько дороже, чем до 12 июня, когда были отменены торги долларом и евро на Московской бирже, и ЦБ перешел к новой методике определения официальных курсов – на основании результатов внебиржевых сделок с валютой и статистики банков. Ситуация очень напоминает ту, что сложилась в 2022 году. Тогда рубль резко укрепился, но не в силу объективных экономических причин, а из-за заметного сокращения импорта на фоне западных санкций. Со временем импортеры нашли варианты проведения платежей за границу, но теперь столкнулись с новыми ограничениями, связанными с очередными рестрикциями. Как только проблема разрешится, импорт начнет расти, а с ним и спрос на валюту, что может привести к ослаблению рубля.